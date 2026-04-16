Erfolgreicher Netzwerkabend: Wolfsburg Women Connect 2026

WMG veranstaltet überregionalen Netzwerkabend für Unternehmerinnen

Wolfsburg, 16.04.2026 – Am 15. April 2026 veranstaltete die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Kooperation mit der CinemaxX Entertainment GmbH zum dritten Mal den Netzwerkabend „Wolfsburg Women Connect“ mit rund 350 Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen aus Wolfsburg und der Region. Verschiedene Impulsvorträge zum Thema „Stark & sichtbar“ sowie die Möglichkeit, sich branchenübergreifend zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen, rundeten das Event ab.

„Das positive Feedback zur dritten Auflage zeigt: Wolfsburg Women Connect trifft den Nerv der Zeit. In diesem Raum für Austausch, neue Perspektiven und starke Netzwerke entstehen Ideen, Chancen und echte Stärke für Unternehmerinnen und die Region“, resümiert Ines Simon, Leiterin des Wolfsburg Convention Bureau der WMG. „Ein großer Dank gilt unseren Partnern und Unterstützern, die dieses großartige Programm mit inspirierenden Persönlichkeiten möglich gemacht haben.“

Nach der Eröffnung des Netzwerkabends durch das Wolfsburg Convention Bureau in einem der Kinosäle des CinemaxX Wolfsburg startete das Programm mit der Keynote „Schlagfertigkeit im Business“ der selbsternannten Schlagfertigkeitsqueen und Bestsellerautorin Nicole Staudinger. Im Anschluss sprach Stimm- und Business-Coach Jana Catharina Schmidt in ihrer Keynote zum Thema „Deine Stimme entscheidet über deine Wirkung“. Abschließend folgte eine Talkrunde mit den beiden Speakerinnen, in der sie sich über persönliche Geschichten, praxisnahen Tipps und Fragen aus dem Publikum austauschten. Als besondere Überraschung nahm die Influencerin und Autorin Greta Silver, die bereits im vergangenen Jahr als Speakerin bei Wolfsburg Women Connect auftrat, an der Talkrunde teil.

Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen beim Get-together im Foyer die Möglichkeit, Gespräche zu führen, neue Kontakte zu knüpfen oder sich bei den Ausstellern wie frauengeführten Unternehmen, Vereinen und Verbänden für Frauen zu informieren. Live-Musik, Kreativ- und Foto-Aktionen rundeten die entspannte Atmosphäre ab. Zusätzlich veranstalteten die Soroptimistinnen Wolfsburg eine Tombola. Abschließend trafen sich die Teilnehmerinnen zur Afterparty im gegenüberliegenden Hotel INNSIDE by Meliá.

Unterstützt wurde das Event von der Audi BKK, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, dem Autohaus Wolfsburg, der Volksbank BRAWO, dm, dem CinemaxX Wolfsburg, The Ritz-Carlton Wolfsburg, der Braunschweiger Privatbank, Cadera, den Designer Outlets Wolfsburg, Ehme der Riese, den Stadtwerken Wolfsburg, der Gärtnerei Schliebener, dem INNSIDE by Meliá, Korn und Kruste, dem Soroptimist International e.V., dem Wirtshaus Henrich und dem Hofbräuhaus Wolters sowie von den zahlreichen Ausstellern des Abends.

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Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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