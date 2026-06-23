Jazz & more 2026

Kostenfreies Musikerlebnis in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 23.06.2026 – Am 4. Juli 2026 startet die diesjährige Konzertreihe Jazz & more. Bereits zum 27. Mal in Folge veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Traditionsreihe in der Wolfsburger Innenstadt. Bis zum 15. August 2026 sorgen jeden Samstag verschiedene Jazz- und Bluesbands an insgesamt sieben Konzerttagen für abwechslungsreichen Musikgenuss. Die eintrittsfreien Konzerte finden jeweils von 11 bis ca. 14 Uhr unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe von der Band Brazzo Brazzone. An den darauffolgenden Samstagen dürfen sich Musikliebhaber zudem auf die Excelsior Jazzmen, die Red Onion Jazz Company, Jazz2Jazz, die Saratoga Seven Jazzband sowie die Traditional Old Merry Tale Jazzband freuen. Zusätzlich zu den sechs Konzertterminen konnten auch in diesem Jahr zwei Sonderkonzerte realisiert werden. Zum Auftakt am 4. Juli tritt am Nachmittag das Lucia Fodde Quartett auf, präsentiert von der Italienischen Konsularagentur. Ein weiteres Sonderkonzert des Orchesters der Stadtwerke Wolfsburg am 15. August in Verbindung mit einem Bürgerfrühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr, präsentiert von der Bürgerstiftung, bildet den musikalischen Abschluss der Reihe. Ergänzt wird das Programm durch ein gastronomisches Angebot, das das stets eintrittsfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel abrundet.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr die bereits 27. Ausgabe unserer beliebten Konzertreihe Jazz & more präsentieren zu können. Die Veranstaltung hat sich über die Jahre als fester Bestandteil des Wolfsburger Kultursommers etabliert und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Das diesjährige Programm vereint traditionsreiche Jazzbands, besondere Höhepunkte und zwei attraktive Sonderkonzerte zu einem abwechslungsreichen musikalischen Erlebnis. In Verbindung mit dem gastronomischen Angebot entsteht so eine besondere Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen in der Innenstadt einlädt“, so Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Unser Dank gilt insbesondere den Sponsoren, die es durch ihre Unterstützung ermöglichen, dass alle Konzerte kostenfrei besucht werden können.“

Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

* 04. Juli 2026: Brazzo Brazzone

* 04. Juli 2026: Lucia Fodde Quartett (Sonderkonzert, 16:30 Uhr)

* 11. Juli 2026: Excelsior Jazzmen

* 18. Juli 2026: Red Onion Jazz Company

* 25. Juli 2026: Jazz2Jazz

* 01. August 2026: Saratoga Seven Jazzband

* 08. August 2026: Traditional Old Merry Tale Jazzband

* 15. August 2026: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 10:00 bis 12:00 Uhr)

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