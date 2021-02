Sascha – die neue textstarke Ballade von Gordon Rap

Ein Lied mit viel biographischem Inhalt.

Wie viele Rapsongs behandelt „Sasha“ wichtige Themen der Gesellschaft. Doch der neue Song von Gordon Rap geht da noch viel weiter und tiefer. Er behandelt eine wahre Tragödie, welche von der Texterin Martina Murseli famos in Liedverse verpackt wurde und von Peter Meier stark in töne umgesetzt wurde. Dazu die gesangliche Umsetzung von Gordon Rap.

Martina Murseli schreibt nicht nur Liedtexte, sondern auch Gedichte und Geschichten. Dieses Jahr wird noch ihr Kinderbuch „Die verrückte Hexe“ erscheinen.

Dieser Song ist in Gedenken an Sascha W. gewidmet und allen Vätern deren ähnliches widerfahren ist.

Die Kindesentzug durch die Ex-Partnerin erfahren haben oder weil sie diese als Druckmittel missbrauchten, um Ihren Persönlichen Disput mit dem Mann auszutragen. Einen Scheidungskrieg auf dem Rücken der Kinder ausüben, ohne an das Wohlergehen der Kinder und deren Seelen zu denken, nur um Ihre persönliche Rache an dem Mann zu nehmen. Sowie die Willkür der Jugendämter, da der Mann ja in den meisten Fällen weniger Rechte an seinen Kindern hat als die Frau. Ebenso für Männer die häusliche Gewalt durch Frauen erfahren haben und auch manchmal als Täter hingestellt werden, weil sie ja das angeblich stärkere Geschlecht sind.

All denen ist dieser Song gewidmet und soll ihnen Kraft geben den Kampf nicht aufzugeben, sich zu erheben und für ihre Rechte zu kämpfen!

Sascha W. hat diesen Kampf leider verloren, seine Seele wurde zutiefst gebrochen und sein Körper sowie sein Herz konnten dieser Belastung nicht länger standhalten.

Hinter Gordon Rap verbirgt sich der Sänger, Entertainer, DJ und Schauspieler Gordon Pulver. Er ist ein echtes Unterhaltungs- Allround-Talent. Der Mönchengladbacher arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich als Schauspieler für Kino- &Fernsehfilm-Produktionen, sowie für alle großen deutschen TV Sender und kann mittlerweile auf ca. 400 Drehtage Film Erfahrung zurück blicken. Unter anderen stand er schon mit Top-Schauspielern wie Til Schweiger, Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht, Heike Makatsch uvm. gemeinsam vor der Kamera, und das in sehr vielen verschiedenen Filmrollen.

Text: Martina Murseli; Musik: Peter Meier

Veröffentlichung: 22. Februar 2021

Label: Legacy 2020; Labelcode: LC 96541

EAN 4061707553028

Youtube-Link:

https://www.youtube.com/watch?v=acLRdnmZmno

Mehr Infos zu dem Künstler gibt es im Internet auf den sozialen Medien unter Gordon Pulver

Info- und Bildquelle: Büro Martina Murseli

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Shopping im Live-Stream mit solisho