Saturn Oil & Gas Inc. gibt Datum für die Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals 2024 bekannt und stellt Einzelheiten zu Telefonkonferenz / Webcast bereit

CALGARY, ALBERTA – 24. Oktober 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) (FWB: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen), ein Leichtölproduzent dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Vermögenswerten in Saskatchewan und Alberta gerichtet ist, bestätigt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2024 am Dienstag, den 5. November 2024, nach Börsenschluss zu veröffentlichen.

Am Mittwoch, den 6. November 2024, findet um 16:00 Uhr (8:00 Uhr MT, 10:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz samt Webcast für interessierte Investoren, Analysten, Broker und Medienvertreter statt. Einzelheiten und Anweisungen zur Teilnahme an der Telefonkonferenz finden Sie im Folgenden.

EINZELHEITEN ZU TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST ZUR ERÖRTERUNG DER ERGEBNISSE DES 3. QUARTALS 2024

Die Telefonkonferenz beinhaltet eine Diskussion mit dem Führungsteam von Saturn, das einen Überblick über die Ergebnisse des 3. Quartals 2024 geben wird, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde mit den Teilnehmern.

– Datum: Mittwoch, 6. November 2024

– Uhrzeit: 16:00 Uhr (8:00 Uhr MT, 10:00 Uhr ET)

– Link zum Live-Webcast: www.gowebcasting.com/13700

– Gebührenfreie Einwahlnummer Nordamerika: 1-844-763-8274

– Internationale Einwahlnummer: 1-647-484-8814

Eine Audioaufzeichnung des Webcasts wird eine Stunde nach dem Ende der Telefonkonferenz unter dem oben genannten Link für 12 Monate verfügbar sein. Der Link zur Aufzeichnung wird auch auf der Website von Saturn veröffentlicht.

ÜBER SATURN OIL & GAS INC.

Saturn ist ein renditeorientiertes kanadisches Energieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die effiziente und innovative Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte gerichtet ist. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf wertsteigernde und ergänzende Gelegenheiten abzielt. Das Portfolio des Unternehmens von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta bietet langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer unternehmerischen und auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven pro Aktie, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, am OTCQX unter dem Kürzel OILSF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert. Weitere Informationen und unsere Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

KONTAKT FÜR INVESTOREN & MEDIEN

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Cindy Gray, MBA – VP Investor Relations

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

Kanada

email : jjeffrey@saturnoil.com

Saturn Oil + Gas Inc. ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt

Pressekontakt:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

email : jjeffrey@saturnoil.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das US-amerikanische Energieministerium setzt mit Comic auf Atomkraft Sven Rieckmann auf der Bühne der Professional Printing Innovation Days