Saturn Oil & Gas Inc. gibt die jährliche Zuteilung von Leistungsprämien bekannt

CALGARY, ALBERTA – 2. April 2024 / IRW-Press / – Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL)(FWB: SMKA)(OTCQX: OILSF)(Saturn oder das Unternehmen) gab heute die jährliche Zuteilung der Leistungsprämien unter den Bedingungen des von seinen Aktionären genehmigten langfristigen Incentive Plans (long term incentive plan, LTIP) bekannt. Die jährliche Zuteilung umfasst 2.653.518 Restricted Share Units (RSUs) und 622.530 Performance Share Units (PSUs), die an Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Unternehmens ausgegeben werden. Die Leistungsprämien können nach Ermessen des Board of Directors des Unternehmens in bar oder in Stammaktien (Aktien) am Unternehmen, die von der Finanzabteilung ausgegeben oder im Markt erworben werden, abgegolten werden.

Die RSUs werden zu einem Preis von 2,53 Dollar ausgegeben, der dem Schlusskurs der Stammaktien von Saturn am 2. April 2024 entspricht, und werden in drei gleichen Raten am ersten, zweiten und dritten Jahrestag der Zuteilung unverfallbar.

Die PSUs werden an bestimmte leitende Angestellte ausgegeben und werden ein Jahr nach Zuteilungsdatum unverfallbar. Jede PSU unterliegt einer Auszahlungsquote von 50 % bis 150 %, abhängig von der Erfüllung bestimmter Leistungsvorgaben.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und am OTCQX unter dem Kürzel OILSF zum Handel zugelassen.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

