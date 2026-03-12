Sauber und nachhaltig durch den Frühjahrsputz

In vielen Haushalten fällt der jährliche Frühjahrsputz an. Der Blaue Engel erklärt, wie man durch den bewussten Einsatz von Putzmitteln und die richtigen Produkte die Umwelt schonen kann.

Dessau. _Die Temperaturen steigen, die Vögel zwitschern und der Frühling kehrt endlich ein: Damit steht in vielen Haushalten der jährliche Frühjahrsputz an. Doch das bedeutet nicht nur Neustart und Deep-Clean, sondern geht häufig auf Kosten der eigenen Gesundheit und Umwelt. Durchs Putzen gelangen pro Jahr ca. 550.000 Tonnen Chemikalien in unser Abwasser. Der Blaue Engel erklärt, wie man durch den bewussten Einsatz von Putzmitteln und die richtigen Produkte die Umwelt schonen kann._

Putzmittel-Mythos: Viel hilft viel

Ob Grundreinigung im Kühlschrank, saubere Fliesen im Badezimmer oder einfach das Spülen von Geschirr – für einen ausgiebigen Frühjahrsputz sind so einige Putzmittel im Einsatz. Doch viele davon schädigen nicht nur Abwasser und Wasserorganismen, sie können auch allergene Duftstoffe oder Konservierungsmittel enthalten und so unsere Gesundheit belasten. Umweltschonende Putzmittel vermeiden umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe, fördern den nachhaltigen Anbau nachwachsender Rohstoffe und reduzieren Verpackungsabfall – und das bei nachweislich guter Reinigungsleistung.

Janine Braumann vom Umweltbundesamt (UBA), der Geschäftsstelle des Umweltzeichens, erklärt: „Beim Thema Hygiene handeln viele oft nach der Devise ,Mehr ist mehr‘ und greifen zu vielen verschiedenen starken Reinigern. Oft sind es jedoch nur wenige Produkte, die für einen gründlichen Hausputz benötigt werden. Wer dabei noch auf Reiniger mit dem Blauen Engel zurückgreift, kann sicher sein, dass diese nicht nur den gewünschten Effekt haben, sondern dabei auch noch weniger zu Lasten unserer Gesundheit und Umwelt gehen.“

Augen auf bei Putzmitteln: Der Blaue Engel hilft

1,5 Millionen Tonnen Reinigungs- und Waschmittel werden nach Angaben des Industrieverbandes Körperpflege und Waschmittel (IKW) in Deutschland pro Jahr verkauft. Um den Verbrauch zu reduzieren, lohnt es sich im ersten Schritt zu prüfen, an welcher Stelle Putzmittel überhaupt nötig sind. Staubentfernung oder das Abwischen von Oberflächen kommt ganz ohne Chemie aus und bedarf höchstens des Einsatzes von Wasser. Komplett verzichten sollte man auf aggressive Reinigungsmittel, die Salzsäure oder starke Laugen enthalten. Diese sind als ätzend gekennzeichnet. Auch Desinfektionsreiniger sind nach Möglichkeit zu meiden. Wenn es dann an die Auswahl umwelt- und gesundheitsschonender Putzmittel geht, liefert der Blaue Engel Orientierung. Von Handgeschirrspülmittel bis WC-Reiniger erkennt man die umweltschonende Alternative am Siegel.

Sicher sauber: So geht umweltschonender Frühjahrsputz

* Das richtige Maß: Beim Einsatz von Reinigern gilt: So viel wie nötig und so wenig wie möglich.

* Die Putz-Essentials: Zur Grundausstattung gehören ein Sanitärreiniger oder Entkalker zur Kalkentfernung im Bad, ein Allzweckreiniger für die Küche und zum Fensterputzen ein Spülmittel.

* Auf Umweltzeichen achten: Umweltzeichen wie der Blauer Engel, die auf der Verpackung von Allzweckreinigern aufgedruckt sind, weisen Umweltvorteile von Reiniger und Spülmittel auf den ersten Blick aus, ohne lange Inhaltsangaben zu studieren und Inhaltsstoffe zu bewerten.

* Schnell sein lohnt sich: Frischen Schmutz am besten sofort mit Wasser wegwischen, bevor er antrocknet. Ist er doch mal hartnäckiger, lieber einmal mehr wischen, als direkt zum Reiniger zu greifen.

Generell gilt: Wenn das Produkt überdosiert wird, geht der umweltschonende Effekt verloren – egal ob mit Umweltsiegel oder ohne.

Für nähere Informationen steht Ihnen neben den Informationen auf unserer Themenseite Janine Braumann vom UBA gerne als Interviewpartnerin zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zum goldenen Hirschen Berlin GmbH

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web ..: https://www.blauer-engel.de/de/themenwelt/umweltfreundlicher-fruehjahrsputz

email : wu@hirschen.de

Das Umweltzeichen Blauer Engel

Der Blaue Engel ist seit über 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und die Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten.

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