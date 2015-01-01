Smartphone-Ablagesystem von 19 Zoll-Tec bringt mehr Ordnung und Sicherheit in jedes Klassenzimmer

Neues Smartphone-Ablagesystem von 19 Zoll-Tec sorgt für Ordnung und Sicherheit im Klassenzimmer – praktische Lösung zur geordneten Aufbewahrung digitaler Geräte im Schulalltag.

Neues Ablagesystem für Smartphones in Schulen: 19 Zoll-Tec GmbH entwickelt praktischen Träger für geordnetes Klassenraummanagement

Gensingen, März 2026 – Mit einem neuen Smartphone-Tragesystem präsentiert die 19 Zoll-Tec GmbH eine funktionale Lösung für den Schulalltag. Ziel der Entwicklung ist es, den Umgang mit mobilen Endgeräten im Unterricht zu erleichtern und für mehr Ordnung und Sicherheit in Klassenzimmern zu sorgen.

Smartphones sind aus dem Alltag von Schülerinnen und Schülern nicht mehr wegzudenken, stellen im Unterricht jedoch häufig eine Ablenkung dar. Viele Lehrkräfte stehen täglich vor der Herausforderung, die Geräte während der Unterrichtszeit sicher und praktikabel zu verwahren. Die gängige Praxis, Handys am Lehrerpult zu sammeln und abzulegen, führt nicht selten zu Unübersichtlichkeit und zusätzlichem Organisationsaufwand.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat 19 Zoll-Tec GmbH einen kompakten Smartphone-Träger entwickelt, der eine strukturierte und platzsparende Ablage von bis zu 24 Geräten ermöglicht. Die Ablageeinheit ist mit zwei stabilen Griffen ausgestattet, sodass sie leicht transportiert und sicher gehandhabt werden kann. Vor dem Unterricht lässt sich der Träger samt Geräten in einem eigens dafür konzipierten abschließbaren Wandschrank verstauen. Dieser bietet zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff und trägt zu einem geordneten Klassenraummanagement bei.

Das neue Aufbewahrungssystem reiht sich in eine Reihe von praxisorientierten Lösungen ein, die die 19 Zoll-Tec GmbH speziell für den Bildungsbereich entwickelt hat. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland ist seit Jahren auf die Herstellung individueller Technikträger, Ladeschränke und Aufbewahrungssysteme spezialisiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen, die schnell und professionell realisiert werden – vollständig „Made in Germany“.

Durch die Verbindung von Funktionalität und einfacher Handhabung möchte 19 Zoll-Tec Lehrkräfte im schulischen Alltag unterstützen und Schulen eine praktikable Lösung zur Verfügung stellen, um digitale Geräte geordnet und sicher zu verwalten. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag zur strukturierten Integration digitaler Medien im Unterricht.

Über 19 Zoll-Tec GmbH

Die 19 Zoll-Tec GmbH entwickelt und fertigt maßgeschneiderte Techniklösungen für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Ladeschränke, Aufbewahrungssysteme und technische Trägersysteme. Alle Produkte werden am Standort in Deutschland konzipiert, produziert und geprüft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

19 Zoll-Tec GmbH

Herr Heribert Stumm

In den Sennen 24

55457 Gensingen

Deutschland

fon ..: 067277557055

fax ..: 067277557055

web ..: https://www.19zoll-tec.de

email : info@19zoll-tec.de

Die 19 Zoll-Tec GmbH ist seit über 20 Jahren Entwickler und Hersteller hochwertiger technischer Möbel. Ein zentraler Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Konzeption und Fertigung professioneller Schranksysteme für die 19-Zoll-Technik, die in IT-, Industrie- und Infrastrukturumgebungen zum Einsatz kommen.

Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich ist die Entwicklung und Herstellung von Sondermöbeln zur sicheren Lagerung und Aufladung mobiler Endgeräte. Diese Lösungen werden insbesondere in Schulen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt und sind speziell auf die Anforderungen moderner Arbeits- und Lernumgebungen abgestimmt. Dazu zählen Schranksysteme für Tablets, Notebooks und Smartphones.

Ob Wandschränke, mobile Rollwagen oder großvolumige Standschränke – alle Systeme können als Aufbewahrungs- und Ladeschränke ausgeführt werden. Neben seriennahen Produkten realisiert die 19 Zoll-Tec GmbH auch individuelle Sonderlösungen, angepasst an räumliche, technische und organisatorische Anforderungen der Kunden.

Planung, Entwicklung und Fertigung erfolgen vollständig in Deutschland – zuverlässig, nachhaltig und in bewährter „Made in Germany“-Qualität.



Pressekontakt:

19 Zoll-Tec GmbH

Herr Heribert Stumm

In den Sennen 24

55457 Gensingen

fon ..: 067277557055

email : info@19zoll-tec.de

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