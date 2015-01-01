  • Regionale Küche aus Mecklenburg – frisch, authentisch und voller Geschmack

    Tradition trifft mediterrane Inspiration: Frische, hausgemachte Spezialitäten, Wild aus nachhaltiger Jagd und eine gemütliche Atmosphäre erwarten Sie in der Perle am Mühlenteich in Hagenow.

    In der Perle am Mühlenteich in Hagenow steht die regionale Küche im Mittelpunkt. Hier wird großer Wert auf frische, hochwertige Zutaten gelegt, die möglichst aus der Region stammen. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten entstehen Gerichte, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch ein Stück mecklenburgische Heimat widerspiegeln. Traditionelle Rezepte bilden die Grundlage der Speisekarte, werden jedoch immer wieder modern interpretiert. So entsteht eine abwechslungsreiche Küche mit herzhaften Fleischgerichten, frischen Gemüsevariationen und klassischen Spezialitäten – ehrlich, authentisch und saisonal geprägt.

    Portugiesische Inspiration

    Neben regionalen Gerichten bringt auch die portugiesische Küche besondere Akzente auf die Speisekarte. Eine raffinierte Vorspeise ist beispielsweise portugiesischer Käse mit Tomatenmarmelade auf „Effenberger’s Früchtebrot“, serviert mit Salat, Haselnüssen und Mandeln. Ein Highlight für mehrere Gäste ist die traditionelle Cataplana. In diesem portugiesischen Kochgefäß werden Seeteufel, Kabeljau, Garnelen und Muscheln gemeinsam mit Paprika und Tomaten schonend gegart und aromatisch serviert.

    Frisch und hausgemacht

    Viele Speisen werden in sorgfältiger Handarbeit frisch zubereitet. Fertigprodukte kommen nicht zum Einsatz – stattdessen entstehen Saucen, Marinaden und Beilagen direkt in der eigenen Küche. Ein besonderes Highlight ist das Wild von Spindler Wild aus nachhaltiger Jagd. Ob Reh oder Wildschwein – die Gerichte stehen für Qualität, Regionalität und natürlichen Geschmack.

    Gemütliche Atmosphäre

    Neben der Küche überzeugt die Perle am Mühlenteich auch durch ihre warme und familiäre Atmosphäre. Das Restaurant lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und entspannte Stunden zu genießen – ob beim Abendessen zu zweit, mit Freunden oder bei besonderen Anlässen. Freundlicher Service und ein gemütliches Ambiente machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Perle am Mühlenteich
    Frau Cindy Schlink Carrasquinho
    Teichstr. 9
    19230 Hagenow
    Deutschland

    fon ..: 03883 61410
    fax ..: 03883 614117
    web ..: http://www.perle-hagenow.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Perle am Mühlenteich
    Frau Cindy Schlink Carrasquinho
    Teichstr. 9
    19230 Hagenow

    fon ..: 03883 61410
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