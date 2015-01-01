  • Genussvolle Momente zwischen Portugal und Mecklenburg im Herzen von Hagenow

    Genießen Sie portugiesische Spezialitäten und mecklenburgische Klassiker im gemütlichen Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich in Hagenow – frisch, authentisch und sicher.

    Mit den Liebsten zusammensitzen, gemeinsam genießen und den Moment auskosten – für viele Menschen ist genau das die Definition von Glück. Das Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich im Herzen von Hagenow lädt zu genau solchen besonderen Augenblicken ein. In gemütlicher Atmosphäre können Gäste hier entspannen, sich unterhalten und kulinarische Köstlichkeiten entdecken.

    Kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack

    Das Restaurant kombiniert geschickt deftige mecklenburgische Spezialitäten mit der leichten, aromatischen Küche Portugals. Unter der Leitung von Koch Francisco Carrasquinho zaubert sein Team authentische Gerichte, die die Gäste begeistern. Besonders beliebt sind die portugiesischen Abende, bei denen man für einige Stunden in den Süden Europas entfliehen kann. Hier lädt ein mediterranes Buffet dazu ein, traditionelle Nationalgerichte wie Bacalhau, den gesalzenen und getrockneten Trockenfisch, oder Caldeirada, einen herzhaften portugiesischen Kartoffeleintopf, zu probieren. Die frischen Zutaten und das besondere Ambiente sorgen für ein rundum gelungenes Geschmackserlebnis.

    Gemütliches Ambiente für jeden Anlass

    Ob Firmen- oder Familienfeiern, ein Geschäftsessen oder ein gemütlicher Abend mit Freunden – im hellen, modernen, aber dennoch gemütlichen Ambiente des Hotels speist es sich entspannt. Die Kombination aus marktfrischen Zutaten, authentischen Rezepten und liebevoll angerichteten Speisen begeistert jeden Gast. Ein Aufenthalt in der Perle am Mühlenteich wird so zu einem besonderen Moment für Genießer.

    Sicher genießen trotz Corona

    Die aktuellen Umstände erschweren Reisen in südliche Länder, doch das Team des Restaurants bringt ein Stück Portugal nach Hagenow. Dabei werden höchste Hygienestandards eingehalten: Tische werden nach jedem Gast gründlich desinfiziert, Maskenpflicht sorgt für Sicherheit, und ausreichend Abstand zwischen den Gästen gewährleistet ein sicheres Miteinander. So können Sie Ihren Abend unbeschwert genießen – ob mit Familie, Freunden oder Kollegen.

    Das erwartet Sie

    – Rund 80 Sitzplätze
    – Authentische portugiesische Küche
    – Deftige mecklenburgische Gerichte
    – Frische, saisonale Zutaten
    – Ein gemütlicher Wintergarten
    – Strenge Einhaltung der Corona-Regeln

    Besuchen Sie das Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich und erleben Sie eine kulinarische Reise, die Deutschland und Portugal auf köstliche Weise verbindet.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Perle am Mühlenteich
    Frau Cindy Schlink Carrasquinho
    Teichstr. 9
    19230 Hagenow
    Deutschland

    fon ..: 03883 61410
    fax ..: 03883 614117
    web ..: http://www.perle-hagenow.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Perle am Mühlenteich
    Frau Cindy Schlink Carrasquinho
    Teichstr. 9
    19230 Hagenow

    fon ..: 03883 61410
    web ..: http://www.perle-hagenow.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


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