Sauberes Trinkwasser ohne Chemie: Evodrop revolutioniert die Wasseraufbereitung durch biobasierte Technologie

Evodrop reinigt Trinkwasser ohne Chemie und Salz. Die biobasierte Technologie schützt Leitungen nachhaltig und filtert über 100 Schadstoffe für puren Genuss.

Wasser gehört zu einer der wertvollsten Ressourcen unseres Planeten. Doch die Verfügbarkeit von sauberem und schadstofffreiem Trinkwasser ist nicht überall gegeben. Umwelteinflüsse und Kalkablagerungen beeinflussen die Qualität immens. Obwohl die meisten Wasseraufbereitungsanlagen einen Großteil der Schadstoffe reduzieren, kann sich der Zustand des Wassers auf dem Weg durch die Leitungen maßgeblich verschlechtern. Ablagerungen wie Rost, Kalk, Metalle, Keime und Bakterien gelangen schneller in das Trinkwasser als viele annehmen. Für garantiert schadstofffreies Wasser sind zusätzliche Filtrationssysteme nötig.

Genau auf dieses Problem konzentriert sich die Firma Evodrop. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Wasseraufbereitung für Einzelhaushalte und Unternehmen an, die mit patentierten Technologien und ohne Einsatz von Salz oder anderen Chemikalien erreicht werden. Evodrop fertigt nicht nur seine eigenen Systeme an, sondern führt auch Forschung, Produktentwicklung und Zertifizierung intern durch, um die besten Ergebnisse zu liefern. Mit dieser Methode hat sich das Unternehmen in der Schweiz, Europa und Großbritannien einen Namen gemacht und mehrere angesehene Auszeichnungen gewonnen.

Ins Leben gerufen wurde Evodrop von Dr. h.c. Eng. Fabio Hüther, der sich schon seit Jahren für unterschiedliche Hilfsprojekte in Afrika engagiert und mehrere eigene NGOs gegründet hat. Parallel zur Bereitstellung von sauberem Trinkwasser in Afrika arbeitete er auch an seiner eigenen Filtertechnologie, um Wasser sicherer und nachhaltiger aufzubereiten. Im Dezember 2019 entstand die Evodrop AG, der mittlerweile über 30.000 zufriedene Nutzerinnen und Nutzer vertrauen.

Für private Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen stellt Evodrop Filtrationssysteme zur Verfügung, die das Trinkwasser mithilfe hochwertiger Aktivkohle sicherer und genüsslicher machen. Mit dem System können mehr als 100 nachgewiesene Fremdstoffe wie Schwermetalle, Mikroplastik, Hormone und Pestizide aus dem Wasser eliminiert und gleichzeitig mit mehr Sauerstoff angereichert werden. Zur Reinigung gehört natürlich auch die Entfernung von Kalk, das zu 100% gefiltert wird.

Für Immobilien bietet Evodrop Wasseraufbereitungssysteme an, mit denen die Lebensdauer von Leitungen, Boiler und Ventilen mindestens verdoppelt werden kann. Möglich gemacht wird dies durch ein einzigartiges, wissenschaftlich fundiertes Verfahren, das anstelle von Ionenaustausch eine biobasierte Entkalkung mit Apfelsäure verwendet. Mit diesem Prinzip wird das Wasser umweltschonender gereinigt und der Sanierungsaufwand langfristig gesenkt. Das System schützt nicht nur Leitungen und andere Geräte, sondern auch die Gesundheit und die Umwelt.

Die zahlreichen positiven Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer machen deutlich, dass immer mehr Menschen der innovativen Entkalkung von Evodrop vertrauen. Besonders geschätzt wird das Angebot an maßgeschneiderten Wasserfilter-Systemen, die individuell an die Bedürfnisse angepasst werden. Auch auf Feedback und Kritik geht Evodrop sorgfältig ein, um sich kontinuierlich zu verbessern. Wer sich für Evodrop entscheidet, entscheidet sich für einen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Evodrop AG

Herr Luciano Novia

Birkenstrasse 21

8306 Brüttisellen

Schweiz

fon ..: +41 44 888 50 05

web ..: https://evodrop.com/

email : info@evodrop.com

Pressekontakt:

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