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Paukenschlag: Österreichs erste GEO Agentur für Agentic Commerce ist gestartet!
Wenn KI für uns im Online-Shop einkauft, dann muss kein Mensch mehr einen Online-Shop besuchen.
GEO Agentur Wien-Österreich für Generative Engine Optimization (GEO) und Agentic Commerce
KI-Agenten werden immer besser: Zu deren Fähigkeiten gehört auch das Einkaufen in Online Shops. Online-Shopbetreiber müssen sich zeitnah auf Agentic Commerce einstellen, um in Zukunft keine Umsatzeinbußen zu erleiden. Was bedeutet diese Entwicklung für KI SEO Agenturen, die sich bereits mit GEO/SEO beschäftigen? Eine moderne GEO Agentur für Generative Engine Optimization (GEO) sollte nicht nur Webseiten fit für die Zukunft der Suche KI Suche) machen, sondern auch Online Shops im Sinne des Agentic E-Commerce zukunftsfit machen.
Eines ist sicher: Google Gemini wächst weiter und die KI Suche wird weiter ausgebaut. ChatGPT ist bereits am absteigenden Ast. Google Gemini wird das Rennen machen. Die Google KI hat einfach die bessere Datenbasis und Google ist sehr bemüht die Nutzer im eigenen Ökosystem zu halten.
Wer nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken will, der muss vor allem zu einer unverzichtbaren Autorität in der eigenen Branche werden. Nur so gelingt es bei KI-Suchsystemen vorne mit dabei zu sein. Viele Unternehmen haben die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt und verschlafen den neuen Dauertrend GEO/SEO bzw. Agentic Commerce. Innovative Unternehmen sichern sich bereits jetzt schon ihren Platz im Aufmerksamkeitsfeld der KI-Suche. Wer nicht mir der Zeit geht, der wird mit der Zeit gehen müssen.
Viele werden die Transformation hinzu einem ki-bereiten Unternehmen nicht schaffen. Jene, die aktiv in ihre digitale Autorität investieren, haben einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch auf der Webseite der Nr. 1 GEO Agentur Wien-Österreich für Agentic Commerce – www.seo-textagentur.at
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GEO Agentur Wien-Österreich für Agentic E-Commerce – www.seo-textagentur.at
Herr Wolfgang Jagsch
Neubruchstr. 23
4060 Leonding
Österreich
fon ..: 00436504646498
web ..: https://seo-textagentur.at/agentic-e-commerce-agentur/
email : jagsch@seo-textagentur.at
GEO Agentur Wien-Österreich für Agentic E-Commerce
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email : jagsch@seo-textagentur.atDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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