Sauberes Wasser für alle: Alginatfasern zur Entfernung von Blei aus Trinkwasser

Das Innovationsprojekt „TEXAS“ befasst sich mit der Entwicklung eines Reinigungsprozesses zur Entfernung von Blei aus Trinkwasser, der im Vergleich zu bestehenden Verfahren flexibel einsetzbar ist.

Ziel des Innovationsprojekts „TEXAS“ ist die Entwicklung eines Reinigungsprozesses zur Entfernung von Blei aus Trinkwasser, der im Vergleich zu bestehenden Verfahren energiearm, möglichst abfallfrei, flexibel einsetzbar und wartungsarm ist. Die Kooperationspartner:innen PPU Umwelttechnik GmbH, WESOM Textil GmbH und Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) werden bei der Umsetzung des Projekts „TEXAS“ durch eine Gesamtförderung von rund 670.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) unterstützt.

Ernsthafte gesundheitliche und wirtschaftliche Risiken durch Bleikontaminationen

Blei gilt nach internationaler Einschätzung als „major public health concern“ und ist damit von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit: 2017 wurden weltweit ca. 1.06 Mio. Todesfälle und 24.4 Mio. DALYs (Disability Adjusted Life Years = durch Behinderung beeinträchtigte Lebensdauer) durch Bleiexposition verursacht. Besonders in Entwicklungsländern fehlen oft Gesetze und Durchsetzungskapazitäten, um sauberes Trinkwasser für große Bevölkerungsteile sicherzustellen. Blei im Trinkwasser, hauptsächlich aus veralteten Rohren und Armaturen oder unsachgemäßem Recycling von Autobatterien, bleibt eine ernste Bedrohung. Die wirtschaftlichen Kosten der Bleiexposition verdeutlichen die Dringlichkeit, diese Herausforderung anzugehen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Entwicklung kostengünstiger, umweltfreundlicher Reinigungsverfahren für Trinkwasser ist von entscheidender Bedeutung.

Nachwachsende Rohstoffe für sauberes Trinkwasser

Im Rahmen des Projekts „TEXAS“ soll daher ein Reinigungsmodul auf Basis eines nachhaltigen, textilen Kationenaustauschers entwickelt werden. Spezielle Alginatfasern werden im Nassspinnverfahren hergestellt und auf ihre Filterwirkung hin getestet. Im Nähwirkverfahren werden diese Fasern zu einem robusten Gewirke verarbeitet. Nach erfolgreicher Entwicklung eines effizienten Reinigungsprozesses im Labor wird das Gewirke in praktische Filterkartuschen oder andere Filtrationssysteme integriert. Alleinstellungsmerkmale sind die Verwendung eines nachhaltigen Rohstoffs sowie die Vermeidung von Rückständen durch Chemikalien, Schlämme oder sonstige Abfälle, die einem gesonderten Abfallmanagement bedürfen. Das flexible Design des Reinigungsmoduls ermöglicht den Einsatz in entlegenen Regionen mit begrenzter Infrastruktur und unzuverlässiger Energieversorgung. Ziel ist es, sauberes Trinkwasser zur Norm zu machen und insbesondere die Belastung von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen durch Bleikontaminationen deutlich zu reduzieren.

Das Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) ist verantwortlich für die Entwicklung und Optimierung der Alginatfasern im Nassspinnverfahren. Der WESOM Textil GmbH obliegt insbesondere die Entwicklung eines robusten, materialeffizienten und kostenoptimierten Verarbeitungsprozesses, durch den die Alginatfasern zu einem stabilen Gewirke verarbeitet werden können. Der Projektpartner verantwortet die Entwicklung, Prüfung und iterative Optimierung sowie die Herstellung des textilen Filtermaterials. Die PPU Umwelttechnik GmbH ist mit der Entwicklung einer geeigneten Filterkartusche sowie der technischen Umsetzung und Etablierung eines effizienten, flexibel einsetzbaren Reinigungsprozesses zur Trinkwasseraufbereitung betraut.

Die Idee zum Projekt „TEXAS“ ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks SAFIR – Separation, Adsorption & Filtration für industrielle Reinigungs- und Recyclingprozesse entstanden, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Im Zuge der Mitgliedschaft werden die Partner:innen aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt. Betreut wird SAFIR von der IWS GmbH, die auch das Antragsmanagement der Kooperationsprojekte übernimmt und die Mitglieder intensiv bei der Entwicklung neuer Technologien begleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.safir-zim.de

Projektpartner:innen „TEXAS“:

Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) | Bremen

WESOM Textil GmbH | Olbersdorf

PPU Umwelttechnik GmbH | Bayreuth

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Carmen Schulte

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04036006630

fax ..: 040360066320

web ..: https://www.iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

Die Innovationsfähigkeit mittelständischer Unternehmen ist der Schlüsselfaktor für Wachstum und Beschäftigung. Viele dieser Unternehmen sind Weltmarktführer mit Hightech-Produkten in bestimmten Marktnischen oder in Zulieferketten für große Unternehmen. IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovation entsteht. Wir arbeiten in mehreren Technologienetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen. Wir machen Ihre innovativen Ideen marktfähig!

Pressekontakt:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Herr Patrick Zessin

Deichstraße 29

20459 Hamburg

fon ..: 040360066315

email : mail@iws-nord.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SALE – 10% Rabatt auf alle Dosen von ADV PAX Lutec bis 18.08.24 Was sind Augmentationen in der Zahnmedizin, und wer benötigt diese Behandlung?