Hönle erzielt in einem herausfordernden Marktumfeld nach 9 Monaten ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis

* Umsatz liegt mit 72,1 Mio. um 9,6 % unter Vorjahreswert

* Betriebsergebnis mit -0,1 Mio. über dem durch Sondereffekte belasteten Vorjahreswert von -6,8 Mio.

* Positiver operativer Cashflow von 4,6 Mio.

* Ausblick für Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt

Auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 hat sich die Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau auf die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe ausgewirkt. Die Kundennachfrage bei Druckanwendungen blieb verhalten, was durch die übliche Kaufzurückhaltung im Vorfeld der wichtigen Branchenmesse drupa noch verstärkt wurde. Im Gegensatz dazu, konnte in allen anderen Geschäftsfeldern eine stabile oder steigende Nachfrage verzeichnet werden.

Die Umsatzerlöse lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 insgesamt bei 72.056 T und damit um 9,6 % unter den Vorjahreserlösen von 79.740 T.

Nach einem schwächeren Start in das neue Geschäftsjahr verbesserte sich das Betriebsergebnis von

-779 T im ersten Quartal auf -118 T in den ersten neun Monaten, womit es über dem Betriebsergebnis der neun Monate des Vorjahres von -6.827 T lag. Dieses wiederum enthielt negative Einmaleffekte, die vor allem aus der Einstellung der Produktlinie der mobilen Luftentkeimungssysteme resultierten.

Aufgrund des niedrigeren Umsatzniveaus lagen die Personalaufwandsquote und die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 41,4 % bzw. 15,9 % über den Vorjahreswerten von 36,7 % bzw. 14,2 %. Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf -1.531 T (Vj.-7.834). Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von -946 T (Vj. -6.548 T), was einem Ergebnis je Aktie von -0,17

(Vj. -1,09 ) entspricht.

Ausblick

Segment Klebstoffe

Hönle verfügt über ein breites Produktspektrum an Klebstoffen für den Bereich Electronic Packaging, das laufend erweitert wird. Die Gesellschaft erwartet in diesem Marktsegment auch in Zukunft ein starkes Wachstum, das getragen wird von weiter wachsenden Datenmengen, künstlicher Intelligenz, immer leistungsfähigeren Elektronikprodukten mit neuen Eigenschaften und autonomem Fahren, um nur einige Anwendungsfelder zu nennen. Für das Electronic Packaging werden meist kundenspezifische Klebstoffe benötigt, was für die Hönle Gruppe als Klebstoffspezialisten ein ideales Geschäftsfeld darstellt.

Ein weiterer Wachstumsmarkt sind medizintechnische Klebstoffe. Ein bedeutendes Anwendungsfeld dort ist die Verklebung von Nadeln in Spritzen, eine Anwendung, in welcher die Hönle Gruppe eine ausgewiesene Expertise bei den hierfür benötigten Klebstoffsystemen hat.

Unter regionalen Gesichtspunkten steht die weitere Erschließung des US-amerikanischen Marktes insbesondere für kundenspezifische Industrieklebstoffe sowie der Märkte in Ostasien für Anwendungen im Electronic Packaging im Fokus. In beiden Märkten hat Hönle zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

Hönle verfügt mit UV-härtenden Klebstoffen und dazugehörigen UV-Härtungsgeräten über ein leistungsstarkes Lösungsangebot für Kunden. Der Vorstand plant, diese Lösungskompetenz in den stark wachsenden Märkten Electronic Packaging und Medizintechnik einzubringen und geht daher von einer überproportional steigenden Profitabilität des Segments Klebstoffe in den nächsten Jahren aus.

Segment Geräte & Anlagen

Die Kaufzurückhaltung im Berichtszeitraum ist gerade aus der Druckindustrie nicht zuletzt auf die Branchenmesse drupa zurückzuführen, die Ende Mai/Anfang Juni 2024 stattfand. Üblicherweise kommt es nach der Fachmesse zu einer Auflösung des Investitionsstaus und zu einer Normalisierung des Geschäftsniveaus.

Die Hönle Gruppe wird insbesondere im Segment Geräte & Anlagen den Bereich Lifecycle Solutions ausbauen. So können während des gesamten über viele Jahre gehenden Produktlebenszyklus Mehrwertdienste angeboten werden. Zur Abdeckung des Produktlebenszyklus werden den Kunden umfangreiche Dienstleistungen geboten, die technischen Hotline-Support, Vor-Ort-Service sowie den Verkauf von Ersatzteilen, Verschleißteilen und Retrofits umfassen. Hönle wird so den Anteil wiederkehrender Umsätze im Investitionsgütergeschäft erhöhen.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgen zielgerichtete Produktentwicklungen, bei welchen der Kunde im Zentrum der Entwicklungsarbeit anwendungsfreundlicher Systeme steht. Die Ertragsstärke soll zudem über eine Neustrukturierung des Produktsortiments und die Hebung von Einsparpotenzialen auf der Beschaffungsseite verbessert werden.

Zur gezielten Erschließung zukunftsfähiger Anwendungen wird das Produktmanagement ausgebaut. Zu diesen gehören neben dem Digital- und Offsetdruck auch technische Folien sowie Beschichtungen für Böden und im Automobilbau.

Segment Glas & Strahler

Die Hönle Gruppe erweitert ihr Leistungsspektrum im Bereich Entkeimung. So werden neben Niederdrucklampen und Mitteldruckstrahlern auch Blitzlampen angeboten, wodurch der Kunde unter allen Qualitäten der Entkeimung wählen kann. Darüber hinaus werden auch Entkeimungsnachweise angeboten. Hönle verfolgt damit einen ganzheitlichen Ansatz von der Kundenberatung über die Lieferung von Entkeimungssystemen bis hin zu mikrobiologischen Analyseverfahren zur Erfolgskontrolle und technischen Dokumentation des Entkeimungsprozesses.

Die umweltfreundliche und gleichzeitig effiziente Entkeimung mittels ultravioletter Strahlung wird immer häufiger bei der Behandlung von Oberflächen, Luft und Wasser eingesetzt. Im Bereich Wasserentkeimung beliefert die Hönle Gruppe führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern, Sensorik und elektronischen Komponenten. Weitere Wachstumsmärkte im Segment Glas & Strahler liegen in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Elektromobilität. Auch in diesem Segment wird das Produktmanagement ausgebaut und die zielgerichtete Erschließung neuer potenzialstarker Anwendungsfelder ermöglicht.

Insgesamt erwartet der Vorstand im Segment Glas & Strahler in den nächsten Jahren steigende Umsätze und Ergebnisse.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Wie bereits kommuniziert, erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2023/24 weiterhin einen Umsatz von etwa 100 Mio. . Ferner geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/24 nach wie vor von einem positiven Betriebsergebnis (EBIT) aus.

Die vollständige Q3-Mitteilung kann im Internet unter

www.hoenle.de/investoren/finanzinformation# berichte eingesehen werden.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 werden am 06.12.2024 veröffentlicht.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit rund 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche rund um das Thema ultraviolette Strahlung und angrenzende Geschäftsfelder. Dabei gliedert sich die Geschäftstätigkeit in drei Business Units: UV-härtende Klebstoffe und zugehörige UV-Härtungsgeräte; Trocknung von Farben und Lacken für die Druck- und Beschichtungsindustrie sowie Anlagen zur Sonnensimulation für Materialtests; sowie Geräte für die umweltfreundliche Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen mittels UV-Strahlung einschließlich mikrobiologischer Erfolgskontrolle. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

