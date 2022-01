Sauberkeit zum Wohlfühlen

Diese Leistungen und Fähigkeiten machen eine gute Gebäudereinigungsfirma aus. TIDYservice steht für eine hohe Qualität und überzeugt mit strukturierter Arbeit.

Eine ordentliche Umgebung steigert das Wohlbefinden, das gilt sowohl im privaten Umfeld als auch am Arbeitsplatz. In seiner 25 Jahre langen Geschichte hat TIDYservice viel Erfahrung und Expertise in den verschiedensten Bereichen gesammelt und dementsprechend sein Leistungsportfolio immer wieder erweitert. An oberster Stelle stehen bei TIDYservice neben tadelloser Sauberkeit die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden – ganz nach dem Motto: „Sauberkeit zum Wohlfühlen“. Innen wie außen ist eine strukturierte Vorgehensweise nötig, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen, deshalb geht TIDYservice gewissenhaft und umweltfreundlich vor.

In den Regionen Reutlingen, Tübingen, Metzingen, Böblingen, Filderstadt, Leonberg, Rottenburg, Sindelfingen, Esslingen und Kirchheim unter Teck – sowie deren Umkreis – ist TIDYservice flexibel für seine Kundinnen und Kunden da. Service-orientiert und mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis arbeitet der zertifizierte Meisterbetrieb mit moderner Ausstattung.

Diese Kundinnen und Kunden vertritt TIDYservice:

– Büros und Verwaltungen

– Gemeinden und öffentliche Einrichtungen

– Einkaufzentren und Läden

– Produzierende Industrie

– CEOs

– Inhaber

– Firmen-Einkäufer

– Umweltbewusste und nachhaltige Firmen bzw. Personen

Die richtige Expertise für Gebäudereinigung

Hygiene setzt eine regelmäßige Reinigung voraus, die mit Plan und Verstand angegangen werden muss. Ideal für eine Unterhaltsreinigung ist das von TIDYservice angewendete 4-Farb-System, bei dem jeder Bereich eine Farbe besitzt. Dadurch werden die Reinigungsbereiche getrennt und Keime bekommen keine Chance, sich auf andere Bereiche auszuweiten.

Zum professionellen Vorgehen bei der Gebäudereinigung gehören auch das richtige Equipment und umweltfreundliche Reinigungsmittel. Eine Gebäudereinigung sollte stets darauf achten, dass keine Rückstände verbleiben. Fensterreinigung, Glasreinigung, Baureinigung, Jalousienreinigung und Teppichreinigung sollten regelmäßig vorgenommen werden.

Facility-Management für alle Anforderungen

Der Hausmeisterservice von TIDYservice ist für spezielle Herausforderungen gerüstet und übernimmt die Innenreinigung sowie Außenanlagenbetreuung, um Kundinnen und Kunden zu entlasten.

Auch Reparaturen, Ausbesserungen und Wartungsdienste übernimmt TIDYservice gerne.

Die Grünanlagenpflege findet professionell und regelmäßig statt, sodass Gärten stets ordentlich aussehen. Der Winterdienst kümmert sich bei frostigen Temperaturen um Glätte und Schnee. Die korrekte Parkhausreinigung führt zu zufriedenen Mitarbeitenden und einer Kundschaft, die gerne wieder kommt. Gerade Parkplätze sind stets großen Belastungen und Einflüssen ausgesetzt. In diesen Bereichen bietet es sich an, mit TIDYservice zusammenzuarbeiten, da sie die richtige Expertise besitzen.

Spezialservice für besondere Bedürfnisse

In Kindergärten, Schulen, Senioren- oder Pflegeheimen ist die richtige Hygiene besonders wichtig, um Krankheitserregern keine Chance zu geben. Damit alle gesund bleiben und sich in einer hygienischen Umgebung frei bewegen können, bietet es sich an, einen Service in Anspruch zu nehmen, der mit der vorschriftsmäßigen Umsetzung aller Reinigungsarbeiten vertraut ist.

Darum gehen gut geschulte Reinigungskräfte besonders sensibel und gründlich bei der Säuberung vor. Alle Flächen werden selbstverständlich auch desinfiziert. Spezielle Bedürfnisse haben aber nicht nur Sozialeinrichtungen, sondern vor allem auch Industriehallen, Solaranlagen, Reinräume und Maschinen. Für alle Einrichtungen bringt TIDYservice die richtige Erfahrung mit, um eine saubere Umgebung zu schaffen.

TIDYservice ist empfehlenswert

Die TIDYservice Gebäudereinigung GmbH & Co. KG arbeitet lange mit den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Mit dem Sitz in 72793 Pfullingen, Hinterer Spielbach 7, steht die Gebäudereinigung seit Jahren ihrer zufriedenen Kundschaft zur Verfügung. Unter der Telefonnummer 07121 38360-0 oder der Mailadresse info@tidyservice.de ist das Unternehmen für Fragen stets zu erreichen.

