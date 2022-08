Save Foods erweitert seine globale Präsenz durch den Start von sieben kommerziellen Pilotprojekten mit führenden Exporteuren in Peru

Der CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods, Dan Sztybel, kehrt nach Israel zurück, nachdem er persönlich die Einleitung wichtiger Pilotprojekte überwacht hat.

Neve Yarak, Israel, 12. August 2022 — Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) („Save Foods“ oder das „Unternehmen“), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Unternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute den Beginn von sieben kommerziellen Pilotprojekten mit führenden peruanischen Exporteuren wie Agricola Cerro Prieto (ACP) und einem anderen multinationalen Verpackungsunternehmen bekannt. Die Auswirkungen der innovativen Behandlungen von Save Foods werden bei Avocados, Beeren und Zitrusfrüchten untersucht.

Die peruanischen Obst- und Gemüseexporte beliefen sich zwischen Januar und November 2021 auf über 5,1 Milliarden Dollar. Peru gehört derzeit zu den zehn größten Fruchtexporteuren der Welt. Weintrauben, Blaubeeren und Avocados treiben den Fruchtexportmarkt dieses vielfältigen Landes an, während der Wert der Zitrusfrucht- und Mangoexporte exponentiell wächst. Im Jahr 2020 werden die Vereinigten Staaten und die EU-28 mehr als 75 % der peruanischen Exporte ausmachen.

Daniel Gonzalez Hernandez, stellvertretender Vorsitzender des Obst- und Gemüseausschusses des Wirtschaftsverbandes, lobte Perus aufkeimende Zukunft als einer der weltweit größten Exporteure von Frischprodukten. „Peru hat das Potenzial, die wichtigste Speisekammer des Planeten zu werden. Um dieses Potenzial zu erreichen, müssen wir Hand in Hand mit dem öffentlichen Sektor arbeiten, eine Agrarexportpolitik für Lebensmittel entwickeln, die Sicherheit unseres Angebots verbessern und neue Märkte erschließen“, sagte er.

Dan Sztybel kommentierte: „Wir sind stolz und freuen uns, unsere Behandlungen mit diesen Unternehmen zu testen. Unsere Geschäftsstrategie konzentriert sich auf Länder, die nach Europa exportieren, und beinhaltet eine lange Exportreise, die oft Tausende von Kilometern umfasst. Um die Produkte über solch lange Strecken frisch zu halten, ist der Einsatz von Pestiziden erforderlich, die im Rahmen der EU-Initiative ‚Vom Erzeuger zum Verbraucher‘ verboten werden. Hier kommt uns unser Wettbewerbsvorteil zugute – wir können sicherstellen, dass die Unternehmen die EU-Vorschriften einhalten, weil unsere Behandlungen die Haltbarkeit verlängern und gleichzeitig den Einsatz von Pestiziden reduzieren.“

Über Save Foods:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar für jeden Schritt auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugute kommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüsepackereien, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.

Durch die Kontrolle und Vorbeugung der Kontamination mit Krankheitserregern und die erhebliche Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängert die Behandlung von Save Foods nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und reduziert Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern gewährleistet auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: SAVE FOODS – LEBENSMITTEL RETTEN

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke oder Abwandlungen solcher Wörter sollen vorausschauende Aussagen kennzeichnen. Beispielsweise verwenden wir in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, wenn wir unter anderem über kommerzielle Piloten in Peru mit mehreren führenden Exporteuren, das Potenzial des peruanischen Marktes und die Vorteile unserer Produkte sprechen. Da sich solche Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf unseren gegenwärtigen Erwartungen beruhen, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Save Foods auf Formular 10-K, der am 29. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC erörtert werden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

