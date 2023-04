SAXUM GLOBAL und PROJEKTFABRIK kooperieren im Bereich Technologie- und Unternehmensberatung !

Eine Kooperation mit disruptiver Schlagkraft!

SAXUM GLOBAL CONSULTING FZCO, Dubai („SAXUM GLOBAL“) und DIE PROJEKTFABRIK GMBH, Königstein („PROJEKTFABRIK“) sind eine nicht-exklusive Kooperation eingegangen, um gegenseitig ihr globales Netzwerk zu erweitern und ihre Kunden mit professionellen Beratungsleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Interim Management, IT-Beratung, Compliance und Analyse, IT-Due Diligence und Post Merger Integration sowie Corporate Finance, Legal, Tax und Accounting Services zu unterstützen.

Die PROJEKTFABRIK ist ein Innovation Lead Corporate Netzwerk mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der IT-nahen Managementberatung und im Interim Management. Als virtuell orientiertes Netzwerk von 340 internationalen Experten mit IT-Hintergrund ist die PROJEKTFABRIK auf die Umsetzung anspruchsvoller und kritischer IT-basierter Projekte spezialisiert und setzt disruptive Ideen und Konzepte mit Fokus auf schnelle Unternehmenstransformation ein. Die PROJEKTFABRIK unterstützt in diesem Zusammenhang bei der Implementierung neuer technologischer einschließlich eigener Lösungen, um den Anforderungen gerecht zu werden oder der Schaffung neuer strategischer Unternehmensrahmen zu gewährleisten.

Die Berater der PROJEKTFABRIK verfügen über langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Umsetzung internationaler Großprojekte in den unterschiedlichsten Branchen wie Finanzen, Medien, Telekommunikation und Hotellerie. Ihr Netzwerk aus den besten Spezialisten des Marktes, ihr flexibler Arbeitsansatz und ihre Werte haben PROJEKTFABRIK auf dem Markt bekannt gemacht und eine bemerkenswerte Kundenvielfalt geschaffen.

SAXUM GLOBAL ist ein Team professioneller Dienstleister, bestehend aus Corporate Finance Beratern, IT/Tech Beratern, Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die auf alle Arten von Unternehmenstransaktionen spezialisiert sind. Seit mehr als 23 Jahren hat das Team Hunderte von strategischen M&A-Transaktionen, Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, Unternehmenserweiterungen, Restrukturierungen und Distressed-Transaktionen sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite oder für aufstrebende Unternehmen bearbeitet.

SAXUM GLOBAL etabliert und koordiniert maßgeschneiderte Teams für die Projekte und laufenden Dienstleistungen seiner Kunden. Da SAXUM GLOBAL in der Lage ist, seiner webbasierten Plattform jeden für seine Kunden gewünschten Berater hinzuzufügen, werden keine Kompromisse in Bezug auf Qualität oder Ressourcen gemacht. SAXUM GLOBAL nutzt seine Plattform, um Kunden bei allen professionellen oder unternehmerischen Dienstleistungen zu unterstützen: kaufmännische und technische Due Diligence und Integration, M&A und Transaktionsabwicklung, Rechtsberatung in allen relevanten Rechtsgebieten und Jurisdiktionen, Steuerberatung und -strukturierung, rechtliche und steuerliche Due Diligence Unterstützung und Integration.

SAXUM GLOBAL hat enge Kooperationen mit spezialisierten Beratungshäusern in den Bereichen IT-Dienstleistungen, Corporate Finance Services, Recht, Steuern und Buchhaltung in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Asien aufgebaut. Mithilfe seiner hochmodernen Plattform ist SAXUM GLOBAL in der Lage, Unternehmensentwicklung und Transaktionen in allen wichtigen Industriezentren auf der ganzen Welt zu beraten und zu koordinieren.

Holger Scheer sagt: „Unsere Zusammenarbeit mit der PROJEKTFABRIK bietet uns die einzigartige Möglichkeit, qualitativ hochwertige und sofortige Beratung bei großen nationalen und internationalen komplexen IT-Projekten, Outsourcing-Dienstleistungen, Due Diligence und Unternehmensberatung anzubieten. Diese Dienstleistungen ergänzen die unseren enorm und heben unsere Plattform auf ein neues Maß an Stärke und Integration.“

Klaus Schwägerl sagt: „Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unsere 340 Experten zu einem Netzwerk von über 500 professionellen Beratern in den Bereichen Corporate Finance, Recht, Steuern und Rechnungswesen hinzuzufügen. Das Konzept und die technische Integration von SAXUM GLOBAL ähneln unserem Ansatz und passen daher hervorragend zu uns.“

SAXUM GLOBAL wurde im Januar 2023 gegründet und bietet über eine einzigartige Beraterplattform Dienstleistungen im Bereich Corporate Development wie zB. Corporate Finance, M&A, Restrukturierungen und Finanzierungen an. Zu den Kunden zählen aufstrebende Unternehmen, Startups, Unternehmen aus verschiedenen Industriebranchen und insbesondere marktführende Private Equity- und Venture Capital-Fonds. Die Teams professioneller Dienstleister, bestehend aus Corporate Finance Beratern, IT/Tech Beratern, Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, sind auf alle Arten von Unternehmens- und Entwicklungstransaktionen spezialisiert.

Der Gründer von Saxum Global, Holger Scheer, verfügt über mehr als 23 Jahre und Hunderte von Transaktionen an Erfahrung in strategischen M&A-Transaktionen, Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, Unternehmenserweiterungen, Restrukturierungen und Distressed Transaktionen.

SAXUM GLOBAL nutzt innovative Technologien, um maßgeschneiderte Teams für die Projekte und laufenden Dienstleistungen seiner Kunden aufzubauen und zu koordinieren. Es hat enge Kooperationen mit spezialisierten Beraterfirmen in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Asien aufgebaut.



