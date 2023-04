Ostseelounge im Strandhotel Fischland holt erneut einen Stern für den Darß

Kulinarik hoch 2: Das Strandhotel Fischland freut sich bekanntzugeben, dass seine beiden Spitzenköche André Beiersdorff und Matthias

06.04.2022, Ostseebad Dierhagen, Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Seit 2011 kochte bereits Pierre Nippkow im Gourmetrestaurant Ostseelounge auf hohem Niveau, kämpfte sich unter die Besten in Mecklenburg-Vorpommern. Auch nach der Küchenübergabe an die neue Doppelspitze in der Ostseelounge wurde der Stern nun weiter bestätigt. André Beiersdorff und Matthias Stolze tüfteln täglich an den Menüs für ihre Speisenkarte. Auf dem Dach des Hauses, mit traumhaftem Blick über die herrliche Naturstrandkulisse des Ostseebades, wird ihre Kochkunst zukünftig stark von der Region beeinflusst sein, beste und frische Produkte aus der Umgebung bleiben ein wichtiges Kernelement.

Die beiden Köche kombinieren mit all ihren Erfahrungen regionale, nationale und internationale Spitzenprodukte. Ihr Ziel ist eine vielfältig inspirierte Cross-Over-Küche, mit der sie die Gourmetwelt weiterhin begeistern wollen.

Der geborene Kyritzer André Beiersdorff war zuletzt in den Spitzenbetrieben Hotel Bayerisches Haus in Potsdam und Resort Mark Brandenburg in Neuruppin jeweils als Souschef an verantwortlicher Position. 2012 bis 2019 war er gleichzeitig mit Matthias Stolze in der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock, wo sie unter anderem im Gourmetrestaurant „Der Butt“ zusammen am Herd standen. Matthias Stolze machte sich als langjähriger Küchenchef in der Yachthafenresidenz einen Namen und erkochte dort bereits einen Stern im Restaurant „Der Butt“.

André Beiersdorff zum Erfolg: „Ja. nun ist es soweit. Teil eines besternten Restaurants zu sein, war jedes Jahr, in dem ich das erleben durfte, schon ein großartiges Gefühl. Wenn man dann den ersten eigenen bekommt, ist es doch noch mal was anderes.“

André Beiersdorff (li.) und Matthias Stolze (re.) kochen als Doppelspitze im Gourmetrestaurant Ostseelounge

