Servitex gewinnt Marketing-Experten für wissenschaftlichen Beirat

Fritz Dickamp ergänzt das Wissenschaftsteam des Textilverbunds. Ziel des Beirats ist die Verbesserung der Qualität von Leistungen für Hotels.

Der Anbieter von Textilpflege- und textilen Dienstleistungskonzepten für die Hotellerie begrüßt Fritz Dickamp als neues Mitglied in seinem wissenschaftlichen Beirat. Fritz Dickamp ist Geschäftsführer der Online Marketing Agentur Studio 49, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche und ist darüber hinaus regelmäßig als Gastdozent für verschiedene europäische Hochschulen tätig. Seit seinem Studium zum Bachelor of Science in International Hospitality Management an der renommierten École hôtelière de Lausanne, beschäftigt sich der Berliner im Rahmen seiner Tätigkeit mit Marketing, Kommunikation und Social Media im Gastgewerbe. Fritz Dickamp wird zukünftig den wissenschaftlichen Beirat des Textilverbunds Servitex im Bereich Digitalisierung unterstützen und seine Expertise in Marketing und digitaler Kommunikation einbringen.

„Wir sind begeistert, Fritz Dickamp als neues Mitglied in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer von Servitex. „Seine Expertise wird uns dabei helfen, unsere Dienstleistungen in der Textilpflegebranche weiter zu optimieren und uns auf die Herausforderungen der Zukunft in der Hotellerie vorzubereiten.“

Fritz Dickamp blickt freudig auf die Zusammenarbeit und sein neues Ehrenamt: „Die Chancen der Digitalisierung sind zahlreich. Ich freue mich sehr darauf Servitex gemeinsam mit den anderen Experten bei der Entwicklung einer nachhaltigen Strategie zur Seite zu stehen.“

Rolf Slickers bedankt sich aber auch im Namen der Gesellschafter bei Anja Van Bocxlaer, die ihr Ehrenamt als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats aus persönlichen Gründen niederlegen musste. „Wir danken Frau Van Bocxlaer sehr für ihre wertvolle Mitarbeit und ihren Input, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir uns mittlerweile auch mit der RFID-Technik auseinandersetzen. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft und sind ihr für ihre wertvollen Beiträge sehr dankbar.“

Die vier Experten des wissenschaftlichen Beirates der Servitex GmbH beschäftigen sich unter anderem mit Fragestellungen und Themen, wie beispielsweise mehr alternative Rohstoffe aus der Heimat eingesetzt werden können, wie die Wäsche noch effizienter und effektiver gewaschen werden kann, wie der Kundennutzen durch innovative Technologien gesteigert wird, wie die Kundenorientierung weiterzuentwickeln ist oder verbesserte Hygiene.

Um die zahlreichen Fragestellungen zu behandeln und konkrete Handlungsanweisungen für die Wäschereibetriebe zu gewinnen, hat die Servitex einen hochkarätigen Beirat gegründet. Zu den Beiratsmitgliedern gehören neben Fritz Dickamp, Prof. Dr. h.c. Stephan Gerhard, Gründer der Treugast Solutions Group und CEO der Solutions Holding, Dipl. Ing. Rolf Heimann, Vorstand der hessnatur stiftung, einem Institut für angewandte Nachhaltigkeit (Zweck der Stiftung ist die Forschung und Entwicklung angewandter Nachhaltigkeit in der Textilwirtschaft) sowie Dr. Geert Böttger, Berater, Analyst, Referent, Autor und Redakteur der Fachzeitschrift WRP-Wäscherei+Reinigung|Praxis.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



