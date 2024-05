Ventilatoren für heiße & kühle Tage: Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Frischluft-Allrounder

Diese Ventilatoren haben das Potenzial für angenehme Abkühlung, warmes Lichtflair und stilistische Statements im modernen Interieur. Lampenwelt.de präsentiert:

Schlitz, 24. Mai 2024 – Diese Ventilatoren haben es in sich: das Potenzial für angenehme Abkühlung, warmes Lichtflair und stilistische Statements im modernen Interieur. Während sie allesamt im Sommer für Abkühlung sorgen, verfügen viele Ventilatoren auch über die Fähigkeit, im Winter dank Reverse-Funktion bzw. Rückwärtslauf die Heizungsluft im Raum zu verteilen. Lampenwelt.de präsentiert die breite Auswahl an Deckenventilatoren mit und ohne Licht für drinnen und draußen und flexible Stand- und Tischventilatoren für heiße Tage.

Deckenventilatoren, die zusätzlich Licht spenden

Sie sind multifunktional, denn sie spenden warmes Lichtflair und eine kühle Brise im Doppelpack – mit nur einem Stromanschluss. Dabei sehen moderne Deckenventilatoren auch noch ansprechend aus – je nach Geschmack mit Rotorblättern aus hellem und dunklem Holz oder auch ganz reduziert ohne sichtbare Flügel. Dank leiser Motoren sind sie auch fürs Schlafzimmer gut geeignet.

Das ganze Jahr über von Deckenventilatoren profitieren

Im Sommer sorgen Deckenventilatoren für die nötige Brise frische Luft. Alles, was für ihre Installation nötig ist, ist ein freier Deckenanschluss. Die Steuerungsmöglichkeiten reichen je nach Modell vom Wandschalter über die Fernbedienung bis zur Smartphone-App. Wer das ganz Jahr über von seinem Luftverwirbler profitieren möchte, achtet auf die Option zum Rückwärtslauf: Im sogenannten Winterbetrieb kann die warme Heizungsluft besser im Raum verteilt werden. Nach Herstellerangaben kann so eine Heizkostenersparnis von bis zu 30 % des normalen Verbrauchs erreicht werden.

Standventilatoren als flexible Sommerbegleiter

Wer an heißen Tagen flexibel auf die Hitzewelle reagieren möchte, ist mit Standventilatoren im wahrsten Sinne des Wortes gut aufgestellt. Von großen Modellen, die auf dem Boden neben Schreibtisch, Bett & Co. Platz finden, bis zu handlichen Tischventilatoren für Tresen, Fensterbank und Beistelltisch gibt es eine große Auswahl an Ventilatoren. Das Beste: Auch stilistisch können Akzente gesetzt werden. Retro-Liebhaber, Minimalisten oder auch Skandi-Begeisterte können auch für die kühle Brise ihrem Stil treu bleiben.

Ventilatoren für die Outdoor-Lounge

Auch im Freiluftwohnzimmer kann das Bedürfnis nach einer kühlen Brise im Hochsommer aufkommen. Wer über den flexiblen Standventilator hinaus für Abkühlung sorgen möchte, kann auch Deckenventilatoren auf Terrasse und Balkon installieren. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Überdachung mit Stromzufuhr. Beim Ventilator sollte auf eine angemessene IP-Schutzart für den Außenbereich geachtet werden.

