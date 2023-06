Lampenwelt.de präsentiert Ventilatoren von leuchtend bis smart

Wenn die ersten heißen Sommertage vor der Tür stehen, bringen Ventilatoren Erleichterung – Lampenwelt.de stellt vor:

Schlitz, 6. Juni 2023 – Wenn die ersten heißen Sommertage vor der Tür stehen, bringen Ventilatoren Erleichterung – wenngleich ihr Einsatz nicht saisonabhängig ist: Während sie bei großer Hitze in den Wohnräumen und auch auf Terrasse oder Balkon für eine kühle Brise sorgen, können Modelle mit Winterbetrieb die Heizungsluft, die sich unter der Decke staut, optimal im Raum verteilen. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und ermöglicht Einsparungen bei den Heizkosten. Grundsätzlich gibt es neben reinen Deckenventilatoren auch Modelle mit Lichtquelle oder smarten Features. Ganz ohne Installationsaufwand kommen Tisch- und Standventilatoren daher – Lampenwelt.de stellt vor:

Bei nur einem Deckenanschluss ist ein Ventilator mit LEDs die richtige Wahl. So wird der Raum nicht nur mit Frischluft, sondern auch mit Licht versorgt. Bei Modellen mit Vor- und Rücklauffunktion kann im Winter die Heizungsluft gleichmäßig im Raum verteilt werden, um Heizkosten einzusparen. Was die Gestaltung angeht, sind neben Ventilatoren mit ausladenden Flügeln auch Modelle mit versteckten Rotorblättern erhältlich. Besonders in den Schlafräumen zahlen sich hochwertige Modelle aus, die durch einen sehr laufleisen Betrieb überzeugen.

In besonders warmen Regionen oder in Dachwohnungen trägt ein Ventilator im Sommer ungemein zur Lebensqualität bei. Ein prominenter Anschluss an der Decke ist da durchaus gerechtfertigt. Für das Beleuchtungskonzept kann in diesem Fall auf Wand- und Stehleuchten gesetzt werden. Auch hier gilt: Damit sich der Ventilator das ganze Jahr über lohnt, ist ein Modell mit Möglichkeit für Sommer- und Winterbetrieb anzuraten: So kann nach der Hitzewelle im Sommer in den kalten Monaten kurzerhand in den Winterbetrieb gewechselt werden. Die Laufrichtung muss dafür einfach auf Rückwärtslauf umgestellt werden.

Ohne Installationsaufwand sind diese handlichen Lufterfrischer mal eben schnell angeschlossen: Alles, was es für Tischventilatoren braucht, ist eine Steckdose. Auf dem Schreibtisch platziert können sie im Büro und im Homeoffice gute Dienste leisten. Darüber hinaus sind sie ein Must-have für die Wohnräume im Hochsommer. Zusatzfeature: Modelle mit Wassertank, die durch Verdunstung zusätzlich kühlen.

Standventilatoren sind überaus genügsam, denn mehr als eine freie Ecke im Raum und eine Steckdose brauchen sie nicht. Besonders praktisch: höhenverstellbare Ventilatoren für die zielgenaue Erfrischung. Modelle, die von rechts nach links schwenken – auch oszillieren genannt – sind die beste Wahl, wenn mehrere Personen im Raum in den Genuss der frischen Brise kommen sollen. Ebenfalls praktisch sind höhenverstellbare Varianten mit Köpfen, die sich ganz nach individuellem Bedarf neigen lassen.

Wenn die Sonne alles gibt, ist selbst der beste Schattenplatz auf der Terrasse nicht kühl genug. Die Lösung: ein Deckenventilator für den überdachten Außenbereich. Um die Luftverwirbler vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine Schutzart von mindestens IP44 angeraten – auch wenn sie unter dem Dach bereits etwas sicherer vor der Witterung sind. Praktische Ausnahme: Tischventilatoren, die nur bei Bedarf draußen für Abkühlung sorgen. Im Handumdrehen platziert benötigen sie nur eine Steckdose und sollten nach dem Frischegenuss wieder mit ins Haus genommen werden.

Vom Lichtkonzept bis zu den Heizungsthermostaten ist heutzutage fast jeder Bereich im Haus smart steuerbar. So können auch Ventilatoren, die über die entsprechende Technik verfügen, ins Smart-Home-System eingebunden werden. Je nach Wetter können sie über Fernbedienung oder Smartphone-App für Erfrischung oder auch besser im Raum verteilte Heizungsluft sorgen. Entsprechende Routinen lassen sich kinderleicht programmieren. Und auch auf dem Heimweg von unterwegs lässt sich der Ventilator einschalten, wenn die Hitzewelle überrascht. Bei Ventilatoren mit LED-Technik kann auch das Lichtambiente dank CCT-Funktion über smarte Endgeräte gesteuert werden. Smarte Funktionen bringen auch Ventilatoren mit, die sich per Fernbedienung steuern lassen – inklusive Timer, CCT-Funktion und Laufrichtungswechsel.

