Bei Rohstoffen die Zeichen der Zeit erkennen

Edelmetalle und Uran erfreuen gerade die Anleger. Aber auch Batteriemetalle oder etwa Kali sind spannend.

Die besten Aktien zu finden ist nicht einfach. Es helfen Fundamentaldaten, saisonale oder technische Kriterien. Bei den Edelmetallen, allen voran Gold und Silber sind Analysten positiv gestimmt. Die Hintergründe sind bekannt. Es wirken die baldigen Zinssenkungen, die geopolitischen Querelen und Unsicherheiten. Gold ist Wertspeicher. Batteriemetalle sind in dieser Zeit des Umbruchs, wo die Erreichung von Klimazielen, grüne Energien und die Elektromobilität tägliches Thema sind, bedeutungsvoll.

Energiespeicher und Elektromobilität steht und fällt mit dem Rohstoff Lithium, der in den Lithium-Ionen-Batterien unabdingbar ist. Und das nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser oder in der Luft. So kann jetzt zum Beispiel Berlins ältestes Fahrgastschiff (gebaut 1886) die „Kaiser Friedrich“ mit einem emissionsfreien Elektroantrieb seine Passagiere befördern. Da gibt es ein Unternehmen, Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -, das nicht nur Gold und PGM-Metalle erfolgreich fördert, sondern die Zeichen der Zeit erkennend, auch im Bereich Batteriemetalle und Lithium aktiv geworden ist. Der Konzern operiert global.

Doch die Menschheit braucht nicht nur Energie und möglichst saubere Luft, an der es in vielen Metropolen fehlt, sondern auch ausreichende und gesunde Nahrung. Die Landwirtschaft bedient sich bei Düngemitteln wie Kali. Erträge müssen so gefördert werden. Bei der wachsenden Weltbevölkerung, wobei immer noch viele hungern oder unzureichend ernährt sind, wird Kali ein gefragter Rohstoff bleiben oder an Bedeutung eher noch zunehmen. Hochwertige Kalivorkommen mit kostengünstiger Struktur und guter Infrastruktur besitzt etwa Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – in Gabun, Afrika. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung zeigt das robuste und wirtschaftlich günstige Potenzial des Projektes auf.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

