Afrika – Exporteur von Rohstoffen

Afrika besitzt viele Rohstoffe wie Metalle, Mineralien, Gas, Öl und Agrarprodukte.

Die Liste der afrikanischen Rohstoffe ist lang. Ob Diamanten, Gold, Platin, Uran, Chrom- und Manganerz oder auch Kali, vieles findet sich in Afrika. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Bergbau und die Agrarproduktion in fast allen Regionen des Kontinents ausgebaut. Etwa ein Drittel der weltweiten Bodenschätze liegen in Afrikas Boden. Dabei gibt es noch Länder, die bisher wenig erforscht sind, so etwa Guinea in Westafrika. Dort befindet sich das fortgeschrittene Kada-Goldprojekt von Golden Rim Resources. Es handelt sich um eine Fläche von rund 200 Quadratkilometern. Die erste abgeleitete Mineralressource beträgt 25,5 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 1,1 Gramm je Tonne Gestein, damit 930.000 Unzen Gold. Ein weiteres Goldprojekt verfolgt Golden Rim Resources in Burkino Faso, ebenfalls Westafrika. Zwei weitere Projekte in Chile (Kupfer, Silber, Zink und Blei) besitzt das Unternehmen ebenfalls.

Einen anderen, aber auch sehr wichtigen Rohstoff, nämlich Kali, gibt es im Banio Pottash-Projekt von Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/play/millennial-potash-neues-unternehmen-mit-kali-projekt-in-gabun-afrika/ – in Gabun. Bedeutende Kalivorkommen wurden auf dem mehr als 1.200 Quadratkilometer großem Gebiet bereits festgestellt. Gabun punktet mit einer guten Infrastruktur. Kali ist ein gefragtes Düngemittel, denn das Wachstum der Weltbevölkerung fordert hochwertige Lebensmittel.

Und durch geopolitische Risiken, wie aktuell den Russland-Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Sanktionen ist die ausreichende Versorgung mit Dünger in Gefahr. Die Nachfrage nach Kali ist also hoch und treibt die Preise an. Investoren sollten daher den Kalimarkt und Millennial Potash wie auch Goldgesellschaften, die in Afrika aktiv sind wie Golden Rim Resources – https://www.commodity-tv.com/play/golden-rim-resources-well-funded-for-exploration-in-2023-following-recent-financing/ -, nicht aus den Augen verlieren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -)

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

