Wolle Festival Wörth am Rhein 15./16. Juni 2024 – Ein Treffpunkt für Kreativität und Handwerkskunst

Alle Handarbeitsfreunde der Region um Wörth am Rhein freuen sich schon auf das nächste Wolle Festival.

Es findet am 15. und 16. Juni 2024 in der Festhalle in Wörth am Rhein statt. Die Veranstaltung ist ein Muss für alle, die ihre Leidenschaft für Stricken und Häkeln und erlesene Stoffe teilen möchten.

Details zur Veranstaltung:

Samstag 15. Juni 2024

ab 10:00 Uhr

bis 17:00 Uhr

Sonntag 16. Juni 2024

ab 10:00 Uhr

bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Festhalle Wörth, Am Festplatz 1, 76744 Wörth am Rhein

Website: https://wolle-festival.de

Das Festival lädt ein zu einem abwechslungsreichen Programm, das keine Wünsche offenlässt. Egal ob Neuling oder Profi, hier findet jeder die passenden Materialien und Inspirationen für seine kreativen Projekte.

Eine Fülle an Garnen in einer Vielzahl von Farben und Beschaffenheiten wartet darauf, entdeckt zu werden. Von klassischer Wolle bis hin zu innovativen Kunstfasern ist alles dabei, was das Handarbeitsherz begehrt.

Doch das Festival bietet weit mehr als nur eine breite Palette an hochwertigen Materialien. Es ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, an dem Gleichgesinnte zusammenkommen, um voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu inspirieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Erweiterung des Angebots um eine exklusive Auswahl an edlen Stoffen, die das Sortiment perfekt abrunden.

Das Wollfestival setzt sich außerdem für die Unterstützung regionaler Kunsthandwerker ein. Viele der Aussteller sind kleine Betriebe und Händler, die mit Leidenschaft und Können einzigartige Produkte fertigen. Durch einen Einkauf auf dem Festival leisten die Besucher einen wertvollen Beitrag zum Fortbestand dieses traditionellen Handwerks.

Die Veranstalter laden alle Strick- und Häkel- und Stoff-Freunde herzlich ein, Teil dieser außergewöhnlichen Veranstaltung zu werden und unvergessliche Momente voller Kreativität und Gemeinschaftsgefühl zu erleben.

Seien Sie dabei, wenn sich zahlreiche Aussteller und Besucher zum Wolle Festival Wörth am Rhein 2024 zusammenfinden, um ihre Begeisterung für Handwerk und Hobby zu teilen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: https://wolle-festival.de/. Aktuelles gibt es auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram: @wolle_festival oder bei Facebook: wolle.festivals.

