Wolle Festival in der Stadthalle Erkner am 1. und 2. Juni 2024

Das Wolle Festival in Erkner, ein Fest für Strick- und Häkelfreunde, findet am 1. und 2. Juni 2024 in der Stadthalle Erkner statt. Die Veranstaltung ist ein Muss für alle Handarbeitsfreunde.

Eine Welt voller Farben und Texturen

Das Wolle Festival in Erkner öffnet im Jahr 2024 erneut seine Tore und lädt zu einem bunten Programm ein, das die Herzen von Strick- und Häkelfans höherschlagen lässt. Mit einer beeindruckenden Auswahl an vielfältigen Stoffen, Garnen, die von traditioneller Schafwolle bis hin zu modernen Fasern reichen, bietet das Festival eine Plattform für Kreativität, Austausch und Inspiration.

Besucherinnen und Besucher des Festivals können sich auf eine atemberaubende Auswahl an leuchtenden Farben, handgefärbter Wolle, Bio-Wolle, Alpaka-Wolle, Sockenwolle bis hin zu Kammgarnen und Stoffen aller Art freuen. Das Festival präsentiert eine Vielfalt, die sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene begeistern wird. Neben der umfangreichen Garnauswahl finden die Teilnehmenden verschiedenstes Zubehör und vielseitige Anleitungen, die dazu einladen, neue Techniken zu erlernen und eigene Projekte zu starten.

Mehr als ein Marktplatz

Das Wolle Festival ist jedoch mehr als nur ein Marktplatz für Materialien. Es ist ein Treffpunkt für Gleichgesinnte und Interessierte, an dem Handarbeitsfans Erfahrungen austauschen, sich inspirieren lassen und neue Freundschaften schließen können. Einige Aussteller bringen ihre Spinnräder mit und bieten eine große Auswahl an Produkten an – von Kleidung und Taschen über Accessoires und Waschmittel bis hin zu liebevoll gestalteten Amigurumi. Es werden ebenfalls verschiedene Workshops für Große und Kleine angeboten – es wird keine Vorerfahrung vorausgesetzt.

Förderung des lokalen Handwerks

Ein wichtiger Aspekt des Festivals ist die Förderung des lokalen Handwerks. Viele der Aussteller sind kleine Unternehmen und Einzelhändler, die ihre Produkte mit viel Liebe und Hingabe herstellen. Durch den Kauf auf dem Festival tragen die Besucher aktiv zum Erhalt dieses traditionelles Handwerks bei und unterstützen die lokale Szene.

Einladung an alle Strick-, Knüpf- und Häkelfans

Die Organisatoren des Wolle Festivals laden alle Strick-, Knüpf- und Häkelfans herzlich ein, diese einzigartige Veranstaltung zu besuchen. „Wir freuen uns, zahlreiche Aussteller und Besucher beim Wolle Festival Berlin 2024 begrüßen zu dürfen. Es geht uns nicht nur um die Präsentation einer breiten Palette an Materialien und Zubehör, sondern auch um die Unterstützung des Handwerks und der lokalen Szene. Mit dem Einkauf auf dem Wolle Festival werden vor allem kleine Betriebe und Einzelhändler unterstützt, die ihre Produkte mit Hingabe herstellen“, so die Veranstalter.

Das Wolle Festival Berlin/Brandenburg in 2024 verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Kreativität und Gemeinschaft zu werden. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein Wochenende voller Inspiration, Lernen und kreativem Austausch bei Kaffee und Kuchen freuen.

Details zur Veranstaltung:

Samstag 01.06.2024

ab 10:00 Uhr

bis 17:00 Uhr

Sonntag 02.06.2024

ab 10:00 Uhr

bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Stadthalle Erkner, Julius-Rütgers-Str. 4

Website: https://wolle-festival.de

Eintrittspreise

Eintritt ab 14 Jahren: 7 Euro

Wochenendticket: 12 Euro

Tickets: Erhältlich an der Tageskasse und bis 2 Tage vor der Veranstaltung über Eventim.

Aktuelles gibt es auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram: @wolle_festival oder bei Facebook: wolle.festivals.

Kontakt:

Lorenz GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 27

06862 Dessau-Roßlau

0176 466 177 22

team@wolle-festival.de

https://wolle-festival.de

