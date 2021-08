Wolle & Walli und die Holomaschine – Fantasievolles Kinderbuch

Zwei Brüder beginnen in Angie B. Durzoks „Wolle & Walli und die Holomaschine“ eher ungewollt ein besonderes Abenteuer.

Walli Waschbär ist langweilig. Deswegen fragt er seinen Bruder Wolle, was sie machen könnten. Sie sind beide erfinderisch und vorwitzig. Wolle, der später unbedingt als Ingenieur arbeiten will, hat gerade seine Holomaschine fertigstellt und Walli kann seine Neugier nicht bremsen. Auf einmal erwacht das Kinderzimmer zum Leben und bringt ihnen ein ungeahntes Abenteuer mit bösen Folgen. Über Langeweile kann sich Walli dann auf jeden Fall nicht mehr beschweren, doch können die beiden Brüder mit dem, was die Holomaschine ihnen im Verlauf der Geschichte liefert umgehen? Wird Wolle seine Erfindung bereuen?

Wer nach der Lektüre des tollen Kinderbuchs „Wolle & Walli und die Holomaschine“ von Angie B. Durzok Lust auf mehr hat, der kann auf der Webseite www.wolle-und-walli.com tolle Ausmalbilder und Spiele herunterladen oder einfach einmal reinschauen und sehen, was es dort so alles gibt. Weitere Abenteuer der beiden charmanten Waschbärenbrüder sind bereits geplant. Die Autorin liebt es bereits seit Kindertagen Geschichten und zu malen und zu zeichnen. Einige Jahre nach dem Ingenieurstudium, entschloss sie sich 2010 zu einer Ausbildung zur Graphik-Designerin im Fernstudium. Als 2012 und 2015 ihre Söhne geboren wurden, rückte schnell die Familie in den Mittelpunkt. Diese lieferten ihr bald die Idee für dieses Buch, das sie unbedingt in die Welt bringen wollte.

„Wolle & Walli und die Holomaschine“ von Angie B. Durzok ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24655-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

