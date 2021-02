Im Märchengarten – Märchenhaftes Kinderbuch

Thomas Bußalb stellt jungen Lesern in dem Buch „Im Märchengarten“ tolle Charaktere vor und lädt sie auf unglaubliche Abenteuer ein.

Der Märchengarten ist ein magischer Ort. Es lebt dort ein Kater mit dem außergewöhnlichen Namen Herbst – obwohl er im Osterglockenmonat März geboren wurde! Er erlebt in dem wundervollen Garten viele Abenteuer zusammen mit seinem besten Freund Frieder, einem Grasfrosch. Frieder glaubt fest daran, dass es sich bei ihm um den verzauberten Prinz aus dem

Märchenland handelt – allerdings hat ihn eben einfach nur noch kein Mensch gefunden! Herbst lebt in einem Versteck aus Schilfrohr am Märchengartenteich und liegt am liebsten auf der Wintergartenfensterbank und träumt vor sich hin. Die Zwillinge, Edward und Alwine, kümmern sich liebevoll um ihren Kater.

Doch immer wieder tauchen Märchengestalten im Verlauf des Kinderbuchs „Im Märchengarten“ von Thomas Bußalb auf, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel. Kindern werden die Geschichten aus der Märchengartenwelt sehr gefallen, denn jede Seite steckt voller Spaß, Spannung und Abenteuer. Das Buch eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch zum Selbstlesen für Kinder, die ein wenig fortgeschrittenere Leser sind.

„Im Märchengarten“ von Thomas Bußalb ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23471-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

