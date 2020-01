Servitex gründet wissenschaftlichen Beirat

Der Textilverbund konnte mehrere Experten für das Projekt gewinnen. Im Fokus stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie das Ziel, Qualität und Produktivität zu verbessern.

Ende 2019 lud die Servitex GmbH zum ersten gemeinsamen Meeting und Kennenlernen in das Regent Hotel in Berlin. Unter dem Motto „Zukunft im Blick“ will der Verbund textiler Dienstleister mit seinen Mitgliedsbetrieben für die Zukunft gut vorbereitet sein: „Der technische Fortschritt macht weder vor der Hotellerie noch vor unseren Wäschereien halt. Regelmäßige Neuerungen und Weiterentwicklungen setzen entsprechendes Fachwissen voraus. Darüber hinaus werden Prozesse ständig stärker automatisiert. Im gleichen Zuge gewinnen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer größere Bedeutung. Nicht nur die Hoteliers hinterfragen diese – es sind auch deren Gäste“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Jürgen Diener, Inhaber der Servitex-Wäscherei Diener, fügt hinzu: „Eigentlich sind wir die ältesten Recycler der Welt. Ein Produkt was nicht mehr brauchbar ist, wird durch uns wieder brauchbar gemacht. Außerdem sind wir bereits seit vielen Jahren in puncto Nachhaltigkeit sehr engagiert: Dazu gehören unter anderem keine Leerfahrten der LKW, Nutzung eigener Tiefbaubrunnen, Wiederverwendung des Wassers oder den Einsatz von speziellen Wasserfiltern, um Mikroplastik auszusieben.“

Die vier Experten des wissenschaftlichen Beirates der Servitex GmbH beschäftigen sich unter anderem mit Fragestellungen und Themen wie mehr alternative Rohstoffe aus der Heimat eingesetzt werden können, wie die Wäsche noch effizienter und effektiver gewaschen werden kann, wie der Kundennutzen durch innovative Technologien gesteigert wird, verbesserte Hygiene oder wie die Kundenorientierung weiter zu entwickeln ist.

Um die zahlreichen Fragestellungen zu behandeln und konkrete Handlungsanweisungen für die Wäschereibetriebe zu gewinnen, hat die Servitex einen hochkarätigen Beirat gegründet. Zu den Beiratsmitgliedern gehören Dr. Alexandra Woithe, die bei der hessnatur Stiftung für Textilökologie, Materialien und Richtlinien zuständig ist, Prof. Dr. h.c. Stephan Gerhard, Gründer der Treugast Solutions Group und CEO der Solutions Holding, Dr. Geert Böttger, Berater, Analyst, Referent, Autor und Redakteur der Fachzeitschrift WRP-Wäscherei+Reinigung|Praxis sowie Anja Van Bocxlaer, Chefredakteurin der Fachzeitschriften RFID im Blick und RFID & Wireless IoT Global. Sie organisiert außerdem RFID & Wireless IoT tomorrow, eine internationale Konferenz und Ausstellung, die sich zu Europas führendem Wireless IoT-Event entwickelt hat.

Rolf Slickers freut sich über das Engagement der Experten und neben den Hauptthemen Nachhaltigkeit und Technologie geht es ihm aber vor allem um die Kultivierung der Stärken eines inhabergeführten Betriebes, auch da wo die Familie nicht vor Ort ist: „Das ist das was uns ausmacht. Familiengeführte Unternehmen mit Persönlichkeiten, die auch Persönlichkeiten als Mitarbeiter beschäftigen. Wir wollen daher den Menschen selbst stärker in den Fokus nehmen und übersetzen ,Human Resources‘ mit ,Human Relations‘. Damit meinen wir die Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern. Also zu allen. Wir bieten Mitarbeitern nicht nur einen Job, sondern ein Zuhause, da wir dies als familiengeführte Mittelstandsbetriebe sicher authentischer hinbekommen als ein großer Konzern.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus fünf Wäschereien.

Unter Beachtung ökologischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement, vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de

Pressekontakt:

l&t communications – PR for lifestyle & travel

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: +49 (0)178 18 44 946

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HEALTH BODY CARE & SPA International GmbH