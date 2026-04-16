SchaltschrankGESTALTER zu Gast bei Blumenbecker in Beckum

Netzwerk aus führenden Industrieunternehmen besucht Blumenbecker Schaltanlagenproduktion – Digitalisierung und Prozessautomatisierung im Fokus

Am 16. April 2026 war das Netzwerk der SchaltschrankGESTALTER zu Besuch bei Blumenbecker in Beckum. Das herstellerübergreifende Gremium vereint namhafte Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik unter der Schirmherrschaft von Siemens, Rittal, Phoenix Contact, WAGO und Eplan.

Im Mittelpunkt des ganztägigen Programms standen der Austausch über Digitalisierung und Prozessautomatisierung im Schaltschrankbau sowie eine ausführliche Besichtigung der Produktionsanlagen am Hauptsitz Beckum. Die Gäste erhielten Einblicke in die Fertigung und die digitalen Lösungen von Blumenbecker. Abgerundet wurde der Tag durch Vorträge zur Unternehmensentwicklung sowie eine Vorführung der automatisierten Roboter-Klemmenverdrahtung.

„Jeder hat Ideen, und wir können vom anderen lernen – manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß. Genau das macht ein Netzwerk wie die SchaltschrankGESTALTER so wertvoll.“ sagt Thomas Hagemann, Leiter Process Automation Center der Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH.

Gabriele Geiger von assemdee, Mitinitiatorin der SchaltschrankGESTALTER, betonte den vorwettbewerblichen Charakter des Netzwerks: „Unsere Mitglieder verstehen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Marktbegleiter, die voneinander lernen – mit dem gemeinsamen Ziel, den Schaltschrankbau-Standort Deutschland zu stärken.“

Thomas Heberlein, Business Development Electrical Products Germany bei der Siemens AG, hob die Breite des Blumenbecker Portfolios hervor: „Blumenbecker bildet die gesamte Wertschöpfung ab – das ist beeindruckend. Was mich besonders begeistert hat: Jeder Mitarbeiter, den ich beim Rundgang getroffen habe, hat etwas zu erzählen und ist stolz, Teil dieser Reise zu sein.“

Auch Robert Simla, Geschäftsführer der AEM Elektrotechnik GmbH, zog eine positive Bilanz seines Besuchs. Bereits vor zwei Jahren war er bei Blumenbecker vor Ort – die Entwicklung seitdem, insbesondere an der EPS Station für die Funktionsgruppenbildung, bezeichnete er als beachtlich. Blumenbecker habe sich technologisch und organisatorisch weiterentwickelt und verfüge heute über eine enorme Leistungsfähigkeit in Fertigung, Struktur und Prozessen. „Die Lösungen für die Herausforderungen im Produktionsprozess sind wirklich beeindruckend“, so Simla.

Die SchaltschrankGESTALTER verstehen sich als Wissensinitiative für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau in Deutschland. Praxisnahe Best Practices, neue Technologien und Trends rund um Effizienz und Digitalisierung stehen im Fokus.

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Herr Ralph Mayer

Sudhoferweg 99-107

59269 Beckum

Deutschland

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email : kommunikation@blumenbecker.com

Die Blumenbecker Gruppe ist ein international tätiger Industriedienstleister mit Hauptsitz in Beckum (NRW). Das 1922 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter an über 30 Standorten in sieben Ländern. Mit den drei Kompetenzbereichen Industrie-Automation, Industrie-Handel und Industrie-Service ist Blumenbecker kompetenter Partner für Industrie und Handwerk – national wie international. www.blumenbecker.com

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