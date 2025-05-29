  • Blumenbecker präsentiert B.AI die KI-gesteuerte Roboterzelle für flexible Teileentnahme

    KI-gestützte Roboterzelle ohne Modelltraining und CAD-Daten: Mit B.AI automatisiert die Blumenbecker Gruppe Greifprozesse in Produktion und Logistik – schnell einsatzbereit und modular erweiterbar.

    BildNeue Eigenentwicklung aus Prag nutzt SIMATIC Robot Pick AI von Siemens und automatisiert Greifprozesse ohne Modelltraining und ohne CAD-Daten

    Die Blumenbecker Gruppe stellt mit B.AI eine neue Roboterzelle vor, die künstliche Intelligenz für die vollautomatische Teileentnahme in Produktion und Logistik nutzbar macht. Entwickelt vom Team der Blumenbecker Prag s.r.o., basiert die Lösung auf der SIMATIC Robot Pick AI-Technologie von Siemens und erkennt Objekte jeder Form und Farbe – in Echtzeit und ohne vorheriges Anlernen.

    Automatisierung ohne Vorwissen über das Bauteil

    Was B.AI von klassischen Automationslösungen unterscheidet: Das System benötigt weder CAD-Daten noch ein aufwändiges Modelltraining. Das integrierte neuronale Netzwerk identifiziert Objekte selbstständig, berechnet deren greifbare 3D-Position und kommuniziert über standardisierte Schnittstellen – darunter OPC UA – direkt mit dem Roboterarm. Die Inbetriebnahme ist dadurch deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

    Flexibel einsetzbar in Logistik und Produktion

    B.AI ist auf zwei zentrale Anwendungsfelder ausgelegt: die Kommissionierung in Logistikzentren sowie die Teileentnahme in Produktionslinien. Dank modularer Architektur lässt sich das System schrittweise erweitern – etwa um Dokumentationskameras oder integrierte Qualitätskontrolle. Die Anbindung an bestehende MES- und ERP-Systeme ist standardmäßig vorgesehen.

    Das System läuft auf einem leistungsstarken Siemens Edge-Gerät und ist kompatibel mit den gängigen Roboterplattformen KUKA, FANUC und ABB. Als Siemens Solutions Partner liefert Blumenbecker die vollständig integrierte Roboterzelle – inklusive Roboter, Programmierung, Prozessintegration und Schulung – aus einer Hand.

    Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

    * Kein Modelltraining erforderlich
    * Schnelle Inbetriebnahme ohne CAD-Daten
    * Offene, modulare Architektur
    * Sichere lokale Ausführung durch Edge Computing
    * Einfache Integration in MES-/ERP-Systeme

    „Mit B.AI machen wir KI-gestützte Automation für Unternehmen zugänglich, die bislang vor dem Aufwand klassischer Automatisierungsprojekte zurückgeschreckt sind. Kein Modelltraining, keine CAD-Daten – das System erkennt, greift und lernt. Das ist der Ansatz, den unsere Kunden brauchen: schnell einsatzbereit, skalierbar und offen für ihre bestehende Infrastruktur“, so Zdenek Bláha, Managing Director & CEO der Blumenbecker Prag s.r.o.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    B+M Blumenbecker GmbH
    Herr Ralph Mayer
    Sudhoferweg 99-107
    59269 Beckum
    Deutschland

    fon ..: 0252184060
    web ..: https://www.blumenbecker.com/
    email : kommunikation@blumenbecker.com

    Die Blumenbecker Gruppe mit Stammsitz in Beckum umfasst mehr als 20 Unternehmen in den Kompetenzfeldern Industrie-Automation, Industrie-Handel und Industrie-Service. Rund 1.300 Mitarbeiter an über 30 Standorten in Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Indien, den USA sowie in China (P.R.) unterstützen mit einem vielfältigen Dienstleistungsangebot aus einer Hand die Kunden weltweit im globalen Wettbewerb.

    Pressekontakt:

    B+M Blumenbecker GmbH
    Ralph Mayer
    Sudhoferweg 99-107
    59269 Beckum

    fon ..: 02521/8406-0
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