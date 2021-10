Schande zählt nicht – Interessantes Buch rund um Determinismus und Willenfreiheit

Stefan Matern erklärt in „Schande zählt nicht“ warum Ansehen und Schande nichts bedeuten.

Wie selbstverständlich gehen Menschen davon aus, dass sie in ihrem Denken und Handeln frei und grundsätzlich auch zur Selbstlosigkeit fähig sind. Für den Autor dieses neuen Buchs handelt es sich dabei jedoch nur um tief verwurzelte Illusionen des Menschen über sich selbst. Schritt für Schritt zeigt er anhand hochinteressanter Studien aus der Hirnforschung und Verhaltensbiologie, wie determiniert der Mensch in seinem Denken und Handeln ist und dass Menschen aufgrund ihrer genetischen Fundierung nur dann zu scheinbarer Selbstlosigkeit und Nächstenliebe in der Lage sind, wenn sie in irgendeiner Form davon profitieren. So sind altruistische Menschen z.B. meist nur altruistisch, weil sie sich deswegen selbst viel besser fühlen.

Die Leser lernen in „Schande zählt nicht“ von Stefan Matern, dass der Jesuitenpater Anthony de Mello bereits vor 40 Jahren darüber geschrieben hat. Für de Mello waren Gelassenheit und die Nähe des Menschen zu sich selbst sind von zentraler Bedeutung. Darauf aufbauend entwickelt der Autor ein Weltbild der Akzeptanz der Wirklichkeit, das es den Lesern ermöglicht, negative Emotionen wie Ärger, Wut oder Hass zu vermeiden und einen Weg zur Versöhnung mit sich selbst zu finden.

„Schande zählt nicht“ von Stefan Matern ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39025-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mach Dein GUTGEHDING – Anregender Ratgeber zur Persönlichkeitsentfaltung Ich finde mich selbst – UND HEILUNG GESCHIEHT – Lebenshilfe für alle, die mehr im Leben wollen