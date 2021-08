Dilemma – Gesellschaftskritisches Buch rund um die soziale Evolution

Gunther Mair versucht in „Dilemma“ zu erklären, warum die Menschheit ihre Ressourcen zerstört, obwohl es heute doch alle besser wissen (sollten).

Die meisten Gesellschaften und die meisten Menschen tragen sehenden Auges zur globalen ökologischen und Klima-Katastrophe bei. Warum aber tolerieren Menschen schwerwiegende Risiken für ihre Enkel und Urenkel, während sie für ihre Kinder theoretisch das Beste wollen? Warum lassen sie ein Artensterben in nie gekanntem Ausmaß zu, während sie gleichzeitig Bemühungen um das Wohlbefinden von Schlachttieren unterstützen?

Der Autor Gunther Mair, Chemiker und Umweltaktivist, geht in diesem Buch interdisziplinär auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen. Fündig wird er bei Erkenntnissen und Hypothesen von Darwin, Dawkins, Damásio, Ostrom und anderen Forschern. Ein faktenorientierter Ausflug in verschiedene Wissenschaftsdisziplinen führt von der Evolution des Menschen über die Frühgeschichte der Besiedelung pazifischer Inseln bis zum kollektiven Verhalten gegenüber der Corona-Pandemie.

Aus vielen Puzzleteilen wird in dem anregenden Buch „Dilemma“ von Gunther Mair ein überraschendes Bild zusammengesetzt, das den Lesern dabei hilft zu verstehen, in welchen Grenzen, aber auch mit welchen Freiheitsgraden Menschen überhaupt in der Lage sind, sozial zu handeln. Der Inhalt der Kapitel regt die Leser zum Nachdenken an und wird eventuell auch einige Leser zu Umstellungen im eigenen Leben führen. Das Buch ist vor allem für Menschen, die sich immer wieder fragen, warum die Menschheit allgemein so unverantwortlich mit dem Planeten Erde umgeht, eine aufschlussreiche Lektüre.

„Dilemma“ von Gunther Mair ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30521-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

