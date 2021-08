Bellmuh – Eine tierisch lustige Reimgeschichte

Eva List macht kleinen Kindern mit „Bellmuh“ Lust aufs Lesen und führt sie nebenbei in die Welt der Sprache ein.

Ferienkind Nele macht Ferien auf dem Land. Sie liebt es, die Tiere zu füttern, zu streicheln und den ganzen Tag draußen zu sein. Sie hilft den ganzen Tag lang im Stall bei den Kühen, Hühnern und Schafen. Die Luft ist frisch und es wird nie langweilig. Es ist also kein Wunder, dass sie nachts so richtig gut schlafen kann. Doch etwas stimmt da nicht: in ihrem Traum sagt die Kuh Schmusi „WAU“ und der Hund Lello „MUH“.

Nele erlebt im wahrsten Sinne Traumferien auf dem Bauernhof, denn auch in der Nacht hört das Abenteuer nicht auf. Das eigentliche Problem fing damit an, dass Nele aus Versehen das Hundefutter in den Napf der Kuh und das Kuhfutter in den Napf des Hundes geschüttet hat. Wird die Kuh in diesem lustigen Traum am Ende ihr „MUH“ und der Hund sein „WAU“ wieder zurück bekommen?

Die kurzweilige und kreative Reimgeschichte „Bellmuh“ von Eva List ist an der frischen Luft beim Camping-Urlaub auf dem Bauernhof entstanden. Die fantasievolle und wunderschön illustrierte Geschichte zum Staunen, Lachen und ganz viel Entdecken ist ideal zum Vorlesen für Kleinkinder (nicht nur daheim, sondern auch im Kindergarten oder der Vorschule) und ein tolles Buch für Erstleser.

Sprache und Bücher sind ein großer Teil des Lebens der Autorin Eva List. Schon als kleines Mädchen hat sie viel gelesen und mit ihrem Vater gereimt, was das Zeug hält. Mit ihrer eingetragenen Marke Bellmuh veröffentlicht sie nun tierische Reimgeschichten zum Vorlesen und für Erstleser. Einen besseren Zugang zur Sprache gibt es nach ihrer Meinung nicht.

„Bellmuh“ von Eva List ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35484-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

