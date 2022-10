Schiffsarztkurs, Qualifizierung zum Schiffsarzt/Schiffsärztin

Vom 05. bis 12.06.2023 präsentiert das international renommierte Ärztefortbildungen.de Institut erstmalig den Schiffsarztkurs.de.

Der Schiffsarztkurs findet auf dem innovativen Flussschiffneubau nickoSPIRIT statt. Teilnehmer:Innen können bequem und einfach in Frankfurt a.M. auf das Flusskreuzfahrtschiff steigen.

Der Schiffsarztkurs ist sehr praxisorientiert. Folgende Themen werden von erfahrenen Schiffsärzten, Medizinern und einem Headhunter für Schiffsärzte in Präsenzvorträgen vorgetragen: Schiffsarzt bei nicko cruise, Bordhospital & Bordapotheke, Internistische Sonographie auf Kreuzfahrtschiffen, Hochsee-Kreuzfahrt Gegenwart & Zukunft, Bordhirarchie & Kommandoketten, Corona Hygienekonzepte, Basic Safety Instructions & Unfälle auf See, Seekrankheit, Corona Outbreak Management, Ausbildung- und Ausrüstung des Schiffsarztes, Heuer & Konditionen, Privatärztliche Liquidation an Bord, Flottenvorstellung & Reiseveranstalter, Seekrankheit, Unterkühlung & Ertrinken, Zahnmedizin auf See, Kreuzfahrtmedizin bei der Marine.

Insgesamt 10 hoch qualifizierte Redner:Innen mit wertvollem Expertenwissen werden über 30 Vorträge referieren. Dabei schlägt der innovative Schiffsarztkurs erstmalig eine Brücke zwischen der Theorie, der Wissenschaft und der praktischen medizinischen Anwendung. Praktische Höhepunkte sind u.a. der Besuch des Bordhospitals, angewandte Sonographie- und Zahnmedizinübungen.

Die Teilnehmer:Innen erhalten 80 CME Punkte und zahlen dafür nur eine Kursgebühr von EUR 995,- Der Schiffsarztkurs qualifiziert die Teilnehmer:innen sehr intensiv auf einen Einsatz als Schiffsarzt oder Schiffsärztin. Der Inhaber des Ärztefortbildungsinstitut, Norman Faltus, und Organisator des Schiffsarztkurs vermitteln Schiffsärztinnen und Schiffsärzte an alle renommierten Kreuzfahrtreedereien wie z. B. Hapag Lloyd Kreuzfahrten, nicko cruises, MSC Kreuzfahrten u.a.

Die Teilnehmer:Innen genießen während des Schiffsarztkurs die Zeitreise durch die europäische Geschichte. Auf der innovativen nickoSPIRIT erkunden sie Main, Rhein und Mosel mit modernstem Komfort. Staunen an der eindrucksvollen Burg Eltz und schlendern durch Heidelbergs romantische Altstadtgassen. Herrliche Landschaften und edle Weine erwarten die Teilnehmer:Innen an der Mosel. In Straßburg entdecken sie eines der Machtzentren Europas mit einer der schönsten Altstädte des Kontinents. 8 Tage Flusskreuzfahrt sind schon ab EUR 1.249,- mit Vollpension zu buchen.

Sowohl der gesamte Schiffsarztkurs als auch das neue Flusskreuzfahrtschiff nickSPIRIT werden den Anforderungen und Erfordernissen des für diesen Zeitraum geltenden Infektionsschutzes mehr als nachkommen, um optimale Bedingungen für ein sicheren und gesunden Schiffsarztkurs für alle Teilnehmer:Innen zu gewährleisten.

