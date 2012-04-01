Schlosshotel Burg Schlitz stärkt sein Profil als Ort der Ruhe, Qualität und gelebten Gastfreundschaft

Mit klarer Haltung und einem Gespür für das Wesentliche entwickelt Jan König das Haus gemeinsam mit einem erfahrenen Team behutsam weiter und setzt auf Qualität, Beständigkeit und neue Impulse.

_Schlosshotel Burg Schlitz stärkt sein Profil als Ort der Ruhe, Qualität und gelebten Gastfreundschaft_

Das Schlosshotel Burg Schlitz entwickelt sein Profil als Ort der Ruhe, Entschleunigung und authentischen Gastlichkeit konsequent weiter.

Unter der Leitung von Jan König erfolgt die Weiterentwicklung des Hauses in enger Zusammenarbeit mit Sabine Teubler, die seit 2000 Teil des Schlosshotels ist und damit wie kaum eine andere für Kontinuität und gelebte Gastfreundschaft steht. Sie betreut die Gäste, verantwortet Kalkulationen, plant Veranstaltungen und unterstützt die operative Führung des Hauses maßgeblich.

„Burg Schlitz ist ein besonderer Ort – und genau dieses Gefühl möchten wir bewahren und gleichzeitig behutsam weiterentwickeln“, so Jan König.

Im Zuge der Weiterentwicklung werden Angebote gezielt überprüft und angepasst. Das Thema Traditional Chinese Medicine (TCM) wurde bereits seit geraumer Zeit nicht weiterverfolgt und ist aktuell kein Bestandteil des Angebots. Gleichzeitig wird geprüft, in welcher Form ergänzende Anwendungen künftig sinnvoll integriert werden können – stets im Einklang mit der Positionierung als Rückzugsort für Ruhe und Entspannung.

Bereits heute wurde mit Ava Bonam eine erfahrene Anbieterin gewonnen, die mit achtsamkeitsbasierten Anwendungen im Bereich Atmung, Entspannung und körperlicher Wahrnehmung das bestehende Angebot ergänzt. Ihre Formate richten sich sowohl an Hotelgäste als auch an externe Besucher und verstehen sich als behutsame Ergänzung des Hauses.

Gleichzeitig wird das Thema Retreat als ergänzender Baustein perspektivisch und in kleinen Schritten aufgebaut – stets mit dem Anspruch, die bestehende Atmosphäre des Hauses zu bewahren und sinnvoll zu erweitern.

Auch die Ausrichtung des Hauses folgt diesem Ansatz: Klarheit, Qualität und ein stimmiges Gesamtbild stehen im Vordergrund. Zu besonderen Anlässen, Feiertagen sowie im Veranstaltungsbereich werden weiterhin hochwertige kulinarische Angebote geschaffen.

Das Schlosshotel Burg Schlitz öffnet sich zudem verstärkt für externe Gäste, die die besondere Atmosphäre des Hauses regelmäßig erleben möchten – sei es bei einem entspannten Abend, zu besonderen Anlässen oder im Rahmen von Veranstaltungen wie Hochzeiten, Familienfeiern oder Firmenevents.

Der Wappensaal steht dabei künftig auch am Abend für externe Gäste offen und bietet einen stilvollen Rahmen für genussvolle Stunden in besonderem Ambiente.

Ein wesentlicher Bestandteil des Hauses ist das Team: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dem Schlosshotel seit Jahren verbunden und tragen die Philosophie des Hauses aktiv mit. Diese Beständigkeit bildet die Grundlage für die familiäre und persönliche Atmosphäre, die Gäste besonders schätzen.

Gemeinsam mit erfahrenen Kräften wie Sabine Teubler wird das Haus mit einem klaren Blick nach vorne geführt – mit dem Ziel, Burg Schlitz als besonderen Rückzugsort weiter zu stärken.

„Wir setzen auf Qualität, Verlässlichkeit und echte Gastfreundschaft – und auf ein Haus, das sich treu bleibt“, so König.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlosshotel Burg Schlitz

Herr Jan König

Burg Schlitz 2

17166 Hohen Demzin

Deutschland

fon ..: 0399612700

web ..: https://www.burg-schlitz.de/

email : info@burg-schlitz.de

Das Schlosshotel Burg Schlitz ist ein exklusiver Rückzugsort in der Mecklenburgischen Schweiz und steht für Ruhe, Privatsphäre und persönliche Gastlichkeit. Das historische Anwesen vereint stilvolle Architektur mit moderner Hotellerie und bietet mit 21 individuell gestalteten Zimmern und Suiten ein bewusst intimes Gästeerlebnis.

Kulinarisch setzt das Haus im Restaurant „Wappensaal“ auf eine klare À-la-carte-Linie mit Fokus auf Qualität und Atmosphäre, während die „Brasserie Louise“ das Angebot tagsüber ergänzt. Der Spa-Bereich sowie Anwendungen rund um Entspannung und Atem schaffen Raum für nachhaltige Erholung.

Neben Individualgästen positioniert sich Burg Schlitz als besonderer Ort für Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenevents. Ziel ist es, klassische Hotellerie mit einem modernen Verständnis von Ruhe und Genuss zu verbinden.

Pressekontakt:

Schlosshotel Mecklenburg Vorpommern GmbH

Herr Jan König

Burg Schlitz 2

17166 Hohen Demzin

fon ..: 0399612700

email : info@burg-schlitz.de

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