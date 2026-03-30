Glasfaserausbau unter Effizienzdruck: Neue Lösung ermöglicht präzise Identifikation.

Der Glasfaserausbau in Deutschland steht vor einem Wendepunkt: Während viele attraktive Gebiete bereits erschlossen sind, steigen gleichzeitig Wettbewerbsdruck und Investitionsrisiken.

Frankfurt am Main, 30.03.2026 – Der Glasfaserausbau in Deutschland steht vor einem Wendepunkt: Während viele attraktive Gebiete bereits erschlossen sind, steigen gleichzeitig Wettbewerbsdruck und Investitionsrisiken. Für Netzbetreiber wird es damit entscheidend, Ausbauentscheidungen nicht mehr flächendeckend, sondern gezielt und wirtschaftlich optimiert zu treffen.

Die M&L AG aus Frankfurt stellt hierzu eine neue datenbasierte Lösung vor, die Glasfaseranbietern erstmals ermöglicht, wirtschaftlich besonders attraktive Ausbaugebiete schnell und fundiert zu identifizieren – und damit ihr konkretes Umsatzpotenzial transparent zu machen.

Von der Ausbauplanung zur Umsatzlogik

Im Zentrum steht die Frage: Wo lohnt sich der Ausbau tatsächlich – und wo nicht?

Die Lösung analysiert systematisch sogenannte ON-NET- und NEAR-NET-Potenziale:

– ON-NET-Potenziale: Haushalte und Unternehmen, die bereits technisch erreichbar sind und kurzfristig aktiviert werden können

– NEAR-NET-Potenziale: Anschlussnahe Gebiete, bei denen ein Ausbau mit vergleichsweise geringem zusätzlichem Aufwand möglich ist

Durch die datenbasierte Bewertung dieser Potenziale erhalten Anbieter eine belastbare Grundlage, um gezielt Kunden zu akquirieren und ihre Vertriebsaktivitäten auf die erfolgversprechendsten Gebiete zu fokussieren.

Schnell erkennen, wo sich Investitionen wirklich lohnen

Der entscheidende Mehrwert liegt in der klaren Priorisierung:

Anbieter erkennen auf einen Blick,

* welche Gebiete das höchste Umsatzpotenzial bieten

* wo die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Vermarktung am größten ist

* und welche Ausbauentscheidungen wirtschaftlich tragfähig sind

Damit wird aus einer oft komplexen und unsicheren Planungsfrage eine strukturierte, datenbasierte Entscheidungsgrundlage.

„Die Zukunft des Glasfaserausbaus gehört denen, die Infrastruktur wie ein datengetriebenes Investment steuern: Jede Ausbauentscheidung wird zur präzise kalkulierten Renditefrage. Wer es schafft, Netz, Markt und Vertrieb intelligent zu verzahnen, baut nicht nur schneller – sondern fundamental profitabler und nachhaltiger als der Wettbewerb.“ erklärt Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG.

Gezielte Kundenakquise statt Streuverlust

Ein zentraler Vorteil der Lösung liegt in der Verzahnung von Ausbau- und Vertriebsstrategie:

Durch die transparente Bewertung von ON- und NEAR-NET-Potenzialen können Anbieter ihre Vertriebsressourcen gezielt einsetzen und Streuverluste deutlich reduzieren.

Das Ergebnis:

* Höhere Abschlussquoten

* Schnellere Monetarisierung von Ausbaugebieten

* Effizientere Nutzung von Investitionsbudgets

Datenbasierte Grundlage für die nächste Ausbauphase

Die Lösung basiert auf der bewährten Methodik der M&L AG zur datengetriebenen Vertriebs- und Ausbauplanung, der M&L TARGET MATRIX und richtet sich an Netzbetreiber, Investoren und Vertriebsorganisationen im Telekommunikationsmarkt.

Gerade in einem zunehmend kompetitiven Umfeld wird die Fähigkeit, wirtschaftlich optimale Ausbauentscheidungen schnell und präzise zu treffen, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Weitere Informationen unter: www.mlconsult.com/glasfaser-potentiale

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

60528 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 06996363236

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email : jmatthes@mlconsult.com

Über die M&L AG:

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als „BERATER DES JAHRES“ und insgesamt 15. Mal in Folge zum „TOP CONSULTANT“ sowie mit dem „German CEO Excellence Award“ ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum „TOP 100 – Innovator 2026“ wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel „Trusted Consultant 2024/2025“ und den Siegeln „LEADING INNOVATOR 2026“ (FOCUS), „INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025“ (Capital) und „KI INNOVATOR 2025“ (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

Die M&L AG ist ein innovativer Lösungsanbieter, der auf die Analyse von Unternehmensdaten und Märkten für den Unternehmenserfolg ihrer Kunden spezialisiert ist: branchenübergreifend, unabhängig und kundenorientiert. Dabei besteht der Kern ihrer Dienstleistung darin, die Vertriebs- und Unternehmenssteuerung zu optimieren und so deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Die auf den Kunden abgestimmten Business Intelligence Systeme bieten Transparenz und geben damit den Entscheidern Sicherheit bei ihren erfolgskritischen Prozessen in einer durch Komplexität und hohe Dynamik gekennzeichneten Business-Welt. Durch ihre Kernkompetenz in Big Data Analytics, Smart Data Analytics sowie XAI© unterstützt die M&L AG ihre Kunden in ihren Entscheidungsprozessen und identifiziert signifikante Potentiale in den Segmenten Vertriebs-, Prozess- und Einkaufsoptimierung. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern erfasst die M&L AG Daten von industriellen Produktionsabläufen und bereitet sie so auf, dass Auslastung, Abläufe oder Produktionsfehler in Echtzeit verfolgt, analysiert und gesteuert werden können. So haben Kunden immer einen aktuellen Blick auf ihre Produktions- und Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

Pressekontakt:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

60528 Frankfurt

fon ..: 069 96363236

email : jmatthes@mlconsult.com

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