  • Schlucktherapie im Rhein-Neckar-Kreis – kompetente Hilfe bei Dysphagie

    Schluckstörungen? Im Rhein-Neckar-Kreis bietet gezielte Schlucktherapie sichere Hilfe bei Dysphagie – individuell, einfühlsam und kompetent für mehr Lebensqualität beim Essen und Trinken.

    Wenn das Schlucken nicht mehr reibungslos funktioniert, kann das den Alltag erheblich belasten. Essen und Trinken werden zur Herausforderung, Unsicherheiten entstehen. Die Praxis für Logopädie Henk bietet im Rhein-Neckar-Kreis eine individuell abgestimmte Schlucktherapie, die gezielt auf die jeweilige Ursache und persönliche Situation eingeht – für mehr Sicherheit, Selbstvertrauen und Lebensqualität.

    Therapie bei neurologischen Erkrankungen

    Nach einem Schlaganfall oder bei Erkrankungen wie Parkinson, ALS oder Multipler Sklerose treten häufig Schluckprobleme auf. Die Therapie zielt darauf ab, die Nahrungsaufnahme zu sichern, das Risiko von Komplikationen zu reduzieren und die Selbstständigkeit im Alltag wieder zu stärken.

    Unterstützung für ältere Menschen

    Im Alter kann die Schluckfunktion nachlassen, oft schleichend und zunächst unbemerkt. Durch Hausbesuche sowie die Betreuung in Pflegeeinrichtungen bietet die Praxis eine alltagsnahe Versorgung. Individuelle Übungen und angepasste Ernährungskonzepte tragen dazu bei, die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

    Nachsorge nach Operationen

    Auch nach Eingriffen im HNO-Bereich oder am Kehlkopf kann es zu Einschränkungen kommen. Mit gezielten Schluckübungen und strukturierten Therapieplänen wird der natürliche Schluckablauf wieder aufgebaut und stabilisiert.

    Ganzheitlich und regional vernetzt

    Die enge Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis ermöglicht eine umfassende Betreuung. Mobile Einsätze und moderne diagnostische Verfahren ergänzen die Therapie sinnvoll.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Praxis für Logopädie – Erika Henk
    Frau Erika Henk
    Hesselbachstr. 18
    74889 Sinsheim
    Deutschland

    fon ..: 07261 948777
    web ..: http://www.logopädie-sinsheim.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Praxis für Logopädie – Erika Henk
    Frau Erika Henk
    Hesselbachstr. 18
    74889 Sinsheim

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