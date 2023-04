Schlüsselmetalle

Zu den Schlüsselmetallen gehören Nickel, Kupfer, Kobalt, Lithium, Silber, aber auch Platin und Palladium.

Die Technologiebranche, der Automobilbau und die erneuerbaren Energien hängen von bestimmten Rohstoffen ab. Zu den Batterierohstoffen gehören Kobalt, Lithium und Nickel und durch die zunehmende Elektrifizierung steigt auch die Nachfrage nach diesen Rohstoffen. Jeder Lithium-Ionen-Batterietyp enthält Lithium. Auch wenn eine vorübergehend nachlassende Nachfrage auf die Preise drückt, langfristig sollte der Aufwärtstrend intakt sein. Nicht nur die E-Autos werden mehr, auch im Bereich Wasserstoff tut sich was.

In Berlin beispielsweise sind bereits Wasserstofftaxis unterwegs und bald sollen es 200 Stück sein. Die Resonanz ist sehr gut, denn diese Taxis (Uber) punkten mit großer Reichweite und kurzen Tankzeiten. Für die Wasserstoffherstellung sind die Elektrolyseure und damit Platin wichtig. Aktuell ist der Platinpreis nicht mehr weit von seinem Hoch bei 1.180 US-Dollar im Mai 2022 entfernt.

Auf Platin, Palladium und Batteriemetalle wie Lithium setzt etwa Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-strong-outlook-for-2023-with-diversified-metal-production/ -. Zudem produziert die Gesellschaft neben Platin und Palladium auch Gold. Die Projekte liegen in den USA und in Afrika.

Beim Nickel verschlingen nichtrostende Stähle und Nickellegierungen den Großteil der Produktion. Viele Konsum- und Industrieprodukte, auch die wiederaufladbaren Batterien enthalten Nickel. Am meisten produzieren Indonesien, die Philippinen, Neukaledonien, Kanada, Australien und Russland das Metall. Zu den größten Nickelverbrauchern zählen Indonesien und China.

Metalle wie Nickel, Lithium und Kupfer besitzt Gama Explorations – https://www.commodity-tv.com/play/gama-exploration-advancing-three-different-battery-metals-projects-in-canada/ -. Die Projekte liegen in den Nordwest-Territorien (Lithium) und in Quebec (Nickel). Ein Kupfer-Gold-Projekt in British Columbia gehört auch dazu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resourcecapital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreisprognosen