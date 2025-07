Schluss mit Ausreden: Neuer Ratgeber „Jetzt reicht es, Schatz!“ motiviert Paare zum gemeinsamen Abnehmen

Gemeinsam zum Ziel: „Jetzt reicht es, Schatz!“ ist der ehrliche Ratgeber für Paare, die zusammen abnehmen und fitter werden wollen – ohne unrealistische Versprechen und mit einer großen Portion Humor.

Ein Team gegen die überflüssigen Pfunde

Die Lieblingsjeans zwickt, der Treppenaufstieg raubt den Atem und der Blick in den Spiegel verrät: So kann es nicht weitergehen! Dieses Gefühl kennen unzählige Paare. Der neue Ratgeber „Jetzt reicht es, Schatz! Wir müssen endlich abnehmen und fitter werden!“ setzt genau hier an. Geschrieben unter dem Autorenpseudonym MARA KANE, ist dieses Buch eine erfrischend ehrliche und authentische Anleitung für alle Paare, die den Weg zu einem gesünderen Lebensstil gemeinsam als Team beschreiten wollen. Anstelle eines erhobenen Zeigefingers begleitet es die Leser mit Humor und praxiserprobten Strategien.

Authentische Einblicke statt realitätsferner Diät-Märchen

Im Mittelpunkt stehen Sandra und Thomas, ein ganz normales Paar, das den Kampf gegen den inneren Schweinehund aufnimmt. Die Leser begleiten die beiden auf ihrer Reise, teilen ihre Erfolge ebenso wie ihre Rückschläge und lernen aus ihren Erfahrungen. Der Ratgeber bricht bewusst mit klassischen Diätwälzern. Er beschreibt keine unrealistischen Fitnessprogramme, sondern fokussiert auf nachhaltige Veränderungen, die sich in jeden noch so vollen Alltag integrieren lassen. Von der gemeinsamen Ernährungsumstellung über die Suche nach passenden Sportaktivitäten bis zum Umgang mit sozialen Verpflichtungen bietet das Buch wertvolle, direkt umsetzbare Tipps.

Wissenschaftlich fundiert und partnerschaftlich motivierend

Der große Mehrwert des Buches liegt in der konsequenten Paar-Perspektive. Es zeigt, wie Partner sich gegenseitig motivieren, in schwachen Momenten unterstützen und gemeinsam Hindernisse überwinden können. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, etwa zur Bedeutung von Schlaf oder zur richtigen Ernährung, werden einfach und verständlich erklärt. Der Ratgeber ist damit nicht nur eine inspirierende Geschichte, sondern auch ein praktischer Werkzeugkasten für den langfristigen Erfolg. Paare lernen, wie sie aus dem frustrierenden „Wir müssten endlich …“ ein stolzes „Wir haben es geschafft!“ machen.

Über MARA KANE: Gebündelte Expertise für den Alltag

Hinter dem Pseudonym MARA KANE steht ein Zusammenschluss von Autoren, Fachjournalisten, Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten. Das Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, fundierte Hintergrundinformationen und praxiserprobte Lösungsansätze für alltägliche Herausforderungen anzubieten. „Jetzt reicht es, Schatz!“ ist das perfekte Beispiel für diesen Ansatz: ein realitätsnaher Begleiter, der Mut macht, die eigene Gesundheit als Paar in die Hand zu nehmen. Das Buch ist als Taschenbuch und E-Book in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Erfahren Sie mehr über das Buch und weitere Werke sowie das vielseitige Autorenkollektiv MARA KANE auf der Autoren-Webseite unter https://marakane.de.

