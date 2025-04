Humorvoller Ratgeber für entspanntes Abnehmen erschienen

Abnehmen ohne Verbote und mit viel Humor: Der neue Ratgeber „Leichter leben mit Lachfalten“ räumt mit Ernährungsmythen auf und macht Lust auf nachhaltige Veränderung.

Ein Ratgeber, der Lust auf Veränderung macht

Wer beim Thema Abnehmen an Verbote, Frust und strenge Regeln denkt, wird von „Leichter leben mit Lachfalten“ angenehm überrascht. Die Autorin nimmt ihre Leser mit viel Selbstironie und einem Augenzwinkern auf eine persönliche Energiefahrt durch den Dschungel der Diäten und Fitness-Trends mit – und macht Schluss mit dem Märchen vom entspannten Spaziergang zur Traumfigur.

„Abnehmen ist wie eine Beziehung: manchmal kompliziert, oft turbulent und ganz sicher nichts für schwache Nerven“, so die Autorin augenzwinkernd. Anstatt unrealistischer Versprechen findet sich hier ehrliche Motivation, sowohl für alle, die schon zahlreiche Diäten abgebrochen haben, als auch für jene, die auf der Suche nach mehr Gelassenheit im Alltag sind.

Ehrlich, praktisch, überraschend motivierend

In 27 spritzig geschriebenen Kapiteln schildert die Autorin eigene Erfahrungen und Stolpersteine, gibt alltagstaugliche Tipps zur Ernährungsumstellung und Bewegung – stets mit der Botschaft, dass der Weg zum Wohlfühlgewicht Spaß machen kann. Statt Verzicht und unpraktische Regeln steht der individuell passende Ansatz im Mittelpunkt: vom bewussten Umgang mit dem inneren Schweinehund bis zur klugen Integration kleiner Motivationseinheiten wie einer Tafel Schokolade.

Der Leser erfährt, warum gesunde Gewohnheiten meist nicht in einer Woche entstehen und wie Rückschläge ganz selbstverständlich zum Prozess gehören. „Endlich mal ein Buch, das nicht so tut, als wäre Abnehmen ein Spaziergang. Erfrischend ehrlich, herrlich komisch und erstaunlich hilfreich!“, lobt – mit einem Schmunzeln – die sprichwörtliche Lieblingsjeans.

Für alle, die nie den Humor verlieren wollen

Ob gemeinsames Kochen, emotionales Essen oder Fitnessfrust am Morgen: Lebendige Erfahrungsberichte und Alltagsbeispiele schaffen Nähe und zeigen, dass beim Abnehmen niemand allein durchs Leben gehen muss. Der neue Ratgeber von MARA KANE eignet sich ideal für alle, die Motivation mit Humor verbinden, unnötigen Druck vermeiden und auf realistische Lösungen setzen möchten.

Hinter MARA KANE verbirgt sich ein erfahrenes und interdisziplinäres Team aus Experten, Journalisten und Betroffenen. Ihr Ansatz: „Wer gemeinsam lacht, bleibt leichter am Ball“, so das MARA KANE-Team. Der unterhaltsame Begleiter bietet Inspiration, Verständnis und vor allem: die beruhigende Erkenntnis, dass entspanntes Abnehmen möglich ist – und sogar Freude machen kann.

Mehr Informationen unter https://marakane.de/leichter-leben-mit-lachfalten/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARA KANE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: 033397-60519

fax ..: 033397-60529

web ..: https://marakane.de

email : info@marakane.de

Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt reicht es, Schatz! – Neuer MARA KANE-Ratgeber zeigt Paaren den Weg zu mehr Fitness und Gesundheit 1. Supercar-Woche im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital