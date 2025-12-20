Schluss mit dem Diät-Wahnsinn: Warum das „Wann“ wichtiger ist als das „Was“

Pünktlich zur Hochsaison der guten Vorsätze und Diätversprechen erscheint ein Buch, das mit dem klassischen Kalorienzählen bricht.

Neuerscheinung „Der 3-Stunden-Code“ revolutioniert das Abnehmen mit Chronobiologie

Hamburg, 20.12.2025 – Pünktlich zur Hochsaison der guten Vorsätze und Diätversprechen erscheint ein Buch, das mit dem klassischen Kalorienzählen bricht. In ihrer Neuerscheinung „Der 3-Stunden-Code“ präsentiert die Autorin Miriam Falkental einen Ansatz, der auf der Nobelpreis-gekrönten Forschung zur inneren Uhr basiert. Die Kernthese: 95 Prozent aller Diäten scheitern nicht an mangelnder Disziplin, sondern weil sie gegen den biologischen Rhythmus des Menschen arbeiten.

Der biologische Rhythmus als Schlüssel zum Wunschgewicht

Während herkömmliche Ratgeber den Fokus fast ausschließlich auf die Art der Lebensmittel oder die Reduktion von Kalorien legen, rückt Falkental die Chrononutrition in den Mittelpunkt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass der menschliche Stoffwechsel im Tagesverlauf massiven Schwankungen unterliegt.

„Wir sind keine Taschenrechner, bei denen eine Kalorie am Morgen das Gleiche ist wie eine Kalorie am Abend“, erklärt Miriam Falkental. „Unser Körper ist ein biologisches System, das morgens auf Verbrennung und abends auf Speicherung programmiert ist. Wer gegen diese innere Uhr isst, führt einen Kampf, den er langfristig nur verlieren kann.“

Die Lösung: Frequenz statt Verzicht

Der Titel „Der 3-Stunden-Code“ bezieht sich auf die wissenschaftlich fundierte Taktung der Nahrungsaufnahme. Das Buch erklärt, wie ein regelmäßiger Ess-Rhythmus alle drei Stunden innerhalb eines optimierten Zeitfensters den Blutzuckerspiegel stabilisiert und die Ausschüttung von Stresshormonen verhindert.

Die zentralen Säulen des Buches umfassen:

Abschied von der Willenskraft: Warum das psychologische Konzept der „Ego-Depletion“ (Entscheidungsmüdigkeit) der Grund ist, warum wir abends schwach werden – und wie feste Strukturen dieses Problem lösen.

Metabolisches Timing: Nutzung der natürlichen Thermogenese und Insulinsensitivität am Morgen, um Kalorien effizienter zu verbrennen.

Das 8-Wochen-Programm: Ein Praxis-Leitfaden, der den Leser Schritt für Schritt von der Umstellung des Timings bis zur intuitiven Portionskontrolle führt – ganz ohne Apps und Waage.

Ein System für den modernen Alltag

Das Buch richtet sich an Menschen, die dem Jojo-Effekt entkommen wollen und nach einer dauerhaften Lösung suchen, die sich in einen stressigen Alltag integrieren lässt. Falkental bietet keine kurzfristige Crash-Diät, sondern eine Anleitung zur Synchronisation mit der eigenen Biologie.

„Es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern klüger“, so die Autorin. „Der 3-Stunden-Code gibt dem Körper die Sicherheit zurück, die er braucht, um überflüssige Reserven loszulassen.“

Verfügbarkeit

„Der 3-Stunden-Code: Smart abnehmen ohne zwanghaftes Kalorienzählen“ von Miriam Falkental ist ab sofort als Taschenbuch und E-Book erhältlich.

Titel: Der 3-Stunden-Code

Autorin: Miriam Falkental

ISBN: 9798261794981

Preis: 12,95 EUR

Erhältlich bei: Amazon und im Buchhandel

Weitere Informationen:

Über die Autorin:

Miriam Falkental ist Expertin für Ernährungsstrategien und Gewohnheitsbildung. Nach einem jahrelangen persönlichen Kampf gegen Diät-Mythen und den Jojo-Effekt widmete sie sich der Erforschung der Chronobiologie. Mit „Der 3-Stunden-Code“ verknüpft sie komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisnahen Anleitungen für einen gesunden Lebensstil.

Pressekontakt:

Miriam Falkental, miriam@manifestation-lottogewinn.de, Webseite: https://der-3-stunden-code.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Media Impulse UG

Miriam Falkental

Kohlentwiete 3

22761 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 38045788

web ..: https://der-3-stunden-code.de

email : presse@manifestation-lottogewinn.de

Miriam Falkental, studierte Psychologin und Fachjournalistin, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu einem modernen, aufgeklärtem Bild von gesundem Essverhalten zu führen. An der Schnittstelle zwischen Neurobiologie und Verhaltenspsychologie räumt sie mit Diät-Mythen auf und bringt komplexe wissenschaftliche Fakten verständlich auf den Punkt.

Pressekontakt:

Online Media Impulse UG

Miriam Falkental

Kohlentwiete 3

22761 Hamburg

fon ..: +494038045788

email : presse@manifestation-lottogewinn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Blog zur Executive Mediation beleuchtet Tabuthemen der Führungsetage Kirkstone Metals gibt Absteckung des Douglas-River-Uranprojekts in der Athabasca-Region bekannt