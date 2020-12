Schneeketten Ratgeber übernimmt cotesys.org

Schneeketten-ratgeber.de hat heute bekannt gegeben, dass cotesys.org zu 100% durch den Schneeketten-Ratgeber übernommen wird.

Mit der Übernahme wollen die Betreiber ihre Dienstleistung den Kunden gegenüber noch besser machen und Synergieeffekte nutzen. Durch die Transaktion wird die komplette Größendatenbank, sowie die Fahrzeuglisten und weiteres wichtiges Know-How für die Empfehlung passender Modelle übernommen. Die Partner realisieren nicht nur das Ziel eines größeren Marktanteils, sondern werden auch verschiedene andere Synergien nutzen. Die Partner bringen ihre Kompetenzen im Datenmanagement gut zusammen, was einen Mehrwert schafft.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vorbereitung der Unternehmensübertragung wurde durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie verzögert. Eigentlich war die Übernahme bereits Mitte diesen Jahres geplant. Auch finanziell stand die Übernahme durch eine stark beeinträchtigte Tourismusbranche zuweilen auf der Kippe. Allerdings konnte in letzter MInute doch noch eine Einigung erzielt werden, da die ehemaligen Betreiber sich entschieden, ihren Fokus auf einen anderen Markt zu legen.

„Wir freuen uns sehr, diesen Schritt endlich gegangen zu sein“, teilt der Schneeketten Ratgeber mit. „Die massiven ökonomischen Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie für alle von uns brachte, benötigten eine Menge Vertrauen und Teamarbeit. Wir freuen uns, es geschafft zu haben die Transaktion in einem für beide Seiten vorteilhaften Deal durchführen zu können. Mit dem Team und dem Wissen von cotesys sind wir jetzt noch besser positioniert, um unsere Marktposition als führender Anbieter von individualisierten Schneekettenempfehlungen für Privatkunden zu stärken.“

Das Team des Schneeketten-Ratgebers ist auf die Empfehlung und die Suche von passenden Schneeketten für Urlauber in Ski- und Wintersportgebieten, als auch Geschäftskunden spezialisiert. Die Firma erklärt, dass Cotesys.org in der Vergangenheit viel Gutes für das Geschäft getan habe. Der Betrieb der Webseite ist nahtlos gewährleistet. Besucher des Portals Cotesys finden dieselben Informationen weiterhin auf der nun überarbeiten Webseite schneeketten-ratgeber.de.

„Wir sind froh, dass unser Geschäft in so kompetente Hände übergeht. Am Ende konnten wir selbst mit den Kapazitätsbedarf mit unserem Server nicht mehr decken. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein, ein Bonus für die Kunden im deutschen Markt.“ So Mark Smith, ehemaliger Leiter und Gründer des Cotesys Portals.

Es sind für die Zukunft neue Projekte geplant. Unter anderem soll eine vergleichbare Suchfunktion auch für andere Fahrzeugteile geplant werden. Auch ein Kundenportal soll eingerichtet werden, das es den Kunden ermöglicht, ihre Daten abzuspeichern und so bei weiteren Besuchen der Webseite Geld zu sparen.

Im Interesse des Datenschutzes werden keine alten Kundendaten von cotesys.org auf die neuen Inhaber übergehen. Die Webseite ist bereits weitergeleitet worden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr William Johnson

Griva Digeni 14

6010 Larnaca

Zypern

fon ..: +357 24-583150

web ..: https://schneeketten-ratgeber.de

email : info@schneeketten-ratgeber.de

Der Schneeketten Ratgeber ist eine der größten Webseiten die es ermöglichen, die passenden Schneeketten für das eigene Fahrzeug schnell zu finden. Dazu ist eine große Datenbank an Fahrzeugen, Reifengrößen und Schneeketten hinterlegt. Das Unternehmen hat seit 2017 bereits mehreren hundertausend Besuchern bei der Schneekettensuche geholfen.

Pressekontakt:

William Johnson Online Success Marketing

Herr William Johnson

Griva Digeni 14

6010 Larnaca

fon ..: +357 24-583150

email : info@schneeketten-ratgeber.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VanadiumCorp: Patent für neuen Prozess zur Vanadiumgewinnung rückt näher Palladium Hotel Group launcht exklusive Ibiza-Playlists in allen Hotels