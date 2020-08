Schneider Electric bietet moderne Leistungsschalter mit breitem Funktionsumfang

Sicherungslose Energieverteilung trägt zur Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz bei

Heutzutage kommen immer öfter kompakte und offene Leistungsschalter statt Schmelzsicherungen zum Einsatz. Insbesondere in Bereichen, in denen hohe Betriebssicherheit und -kontinuität unerlässlich sind. In der Praxis schrecken viele Anwender jedoch vor den vermeintlich hohen Investitionskosten der sicherungslosen Energieverteilung zurück. Und tatsächlich sind die anfänglichen Ausgaben beim Einsatz von Leistungsschaltern meist höher als jene von Schmelzsicherungen. Nimmt man jedoch die Eigenschaften eines modernen Leistungsschalters genauer unter die Lupe, und bezieht die Betriebskosten in die Betrachtung mit ein, so ergeben sich für den Anwender zahlreiche Vorteile, die klar für den Einsatz von Leistungsschaltern sprechen: Maximale Betriebskontinuität, erhöhte Personen- und Betriebssicherheit, einfachere Ersatzteilhaltung, raschere Wiederinbetriebnahme nach einer Auslösung, geringere Lebenszykluskosten und die Möglichkeit der Integration von zahlreichen Zusatzfunktionen – zum Beispiel die Anbindung an ein modernes Energiemanagementsystem gemäß ISO 50001.

Als erfahrener Spezialist für Energieverteilung und Energiemanagement hat Schneider Electric moderne Leistungsschalter entwickelt, die der klassischen Schmelzsicherung in Puncto Sicherheit und Kosteneffizienz weit überlegen sind: Sie erfüllen mit ihrem breiten Funktionsumfang alle Anforderungen, die an ein Sicherheitselement in einer Niederspannungsverteilung gestellt werden können. Neben der reinen Schutzfunktion bieten sie zudem eine nahezu verlustlose Arbeitsleistung, einfachere Wartung und Reparatur sowie erheblich schnellere Reaktionszeiten als herkömmliche Schmelzsicherungen. Zudem lassen sich die Leistungsschalter von Schneider Electric auch als messende Komponenten in ein Energiemanagementsystem eingliedern. Damit machen Leistungsschalter die Anlage nicht nur sicherer, sondern tragen auch zu einer Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz bei.

Mehr Informationen zu den Leistungsschaltern von Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product-category/4200-leistungsschalter-und-lasttrennschalter/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



