Schneider Electric forciert Nutzung von BIM zur Effizienzsteigerung im Gebäudebetrieb

Ressourcen- und kostensparendes Tool erstellt digitales Abbild von Gebäuden

Building Information Modeling (BIM) ist eine Methode, bei der über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes oder einer Anlage hinweg alle Komponenten und Materialien digital erfasst werden. Von der Planung und der Ausführung der Bauarbeiten über die Bewirtschaftung mit Reparaturen und Sanierungen bis hin zum Rückbau oder gar Abriss, sind alle Lebenszyklusphasen eines Gebäudes oder einer Anlage integriert. Das Ergebnis ist ein lückenloses, digitales und stets aktuelles Abbild, dessen DNA aus allen relevanten Informationen, Daten und Werten aller beteiligten Gewerke besteht. Das Besondere daran: eine gemeinsame, einheitliche Datenstruktur, offene Standards und internationale Gültigkeit. Die Aktualität der Daten wird durch die permanente Pflege in der Cloud gewährleistet, so dass beispielsweise bei einem Rückbau bekannt ist, welche Materialien vor beispielsweise 30 Jahren verbaut wurden und wie diese heute normgerecht entsorgt oder recycelt werden.

Auf Grund der zu erbringenden Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen gewinnt der Einsatz von Building Information Modeling (BIM) bei der Planung und Durchführung von Bauprojekten immer mehr an Bedeutung, auch auf internationaler Ebene. Verbände und global agierende Unternehmen setzen schon lange auf das Effizienz-Potenzial von BIM – nach Planung und Ausführung nun auch vermehrt in der Betriebsphase von Gebäuden und Anlagen. Denn besonders bei der Inbetriebnahme und dem Betreiben beziehungsweise Pflegen des Gebäudebestands oder der Anlagen kann BIM sein großes Potenzial entfalten und die Effizienz von Serviceleistungen steigern. So verkürzen sich Wartungs- und Reparaturzeiten durch eine eindeutige, sofort verfügbare datenbankbasierte und gewerkeübergreifende Dokumentation von Komponenten und Materialien. Stillstandzeiten verringern sich, Produktivität und Rentabilität steigt.

Das effektive Leistungsvermögen von Building Information Modeling von Schneider Electric ist also neben der Planungs- vor allem in der Betriebsphase für Betreiber, Facility Manager oder auch Abbruchunternehmen ein ressourcen- und kostensparendes Tool.

BIM von Schneider Electric

