Schneider Electric optimiert und erweitert sein Angebot an Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais Harmony XPSU mit neuen Funktionen ausgestattet

Schneider Electric hat sein Portfolio an Harmony Sicherheitsrelais erweitert. Der Spezialist für industrielle Sicherheitstechnik bietet die universellen Sicherheitsrelais der XPSU Baureihe mit Diagnoseausgang und Kontakterweiterung nun auch mit einer Funktion zur Stillstandserkennung an. Zudem steht nun für einfache Anwendungsfälle und Grundfunktionen die Baureihe „Basic“ bereit. Deren Produkte überzeugen durch technische Einfachheit, eine problemlose, schnelle Installation auf der Hutschiene und sind nach dem Einbau sofort einsatzbereit.

Universelle Sicherheitsrelais jetzt auch mit Stillstandserkennung

Die bewährten universellen Sicherheitsrelais der Baureihe Harmony XPSU (vormals Preventa XPSU) sind mit ihrer Multifunktionalität und Diagnosefähigkeit ideal auf die Anforderungen von Industrie 4.0 zugeschnitten. Im Unterschied zu herkömmlichen Relais sind sie nicht auf bestimmte Signalformen beschränkt, sondern können je nach Bedarf auf verschiedene Sicherheitsfunktionen eingestellt werden. Das reduziert die Variantenvielfalt und hilft, von der Planung bis zum Service, schnell und einfach das richtige Produkt zur Hand zu haben. So lassen sich nicht nur Zeit und Kosten sparen, auch die durchgängige Verfügbarkeit einer Anlage kann zusätzlich gesichert werden. Hinzu kommt, dass auch die Startbedingungen direkt am Relais eingestellt werden können. Egal ob automatischer Start, überwachter Start oder optionaler Anlauftest, die benötigte Startfunktion ist im Gerät vorhanden und muss nur noch ausgewählt werden. Für die tägliche Arbeit von Techniker/-innen bietet das eine enorme Zeitersparnis.

Die hohe Anwenderfreundlichkeit der universellen Sicherheitsrelais wird durch die qualifizierte Diagnosefunktion noch erweitert. Dank eines Datentelegramms, das vom Relais direkt an die Steuerung übertragen wird, erhalten Bediener umfangreiche Status- und Fehlermeldungen angezeigt. Diese können etwa in Form von Handlungsanweisungen oder Hinweisen zur Fehlerbeseitigung direkt kommuniziert werden. Außerdem ist das universelle Sicherheitsrelais in der Lage, Informationen über die Schalthäufigkeit von Sicherheitsfunktionen zu geben. Verschleißbedingten Ausfällen kann so effektiv durch rechtzeitige Wartung vorgebeugt werden.

Neu hinzugekommen ist nun unter der Referenz XPSUVN eine Sicherheitsfunktion für die Erkennung des Motorstillstands. Sie erfolgt per Messung der Remanenzspannung und funktioniert bei allen gängigen Motorentypen bis 690 V. Wie bei allen universellen Sicherheitsrelais können Kontakterweiterungen seitlich angereiht werden, ohne eine Querverdrahtung durchzuführen. Außerdem ist die qualifizierte Diagnosefunktion mit Kommunikation zur SPS integriert.

Einfache Sicherheitsrelais für Grundfunktionen

Ebenfalls neu im Relais-Portfolio von Schneider Electric sind die einfachen Sicherheitsrelais der Harmony Basic Baureihe. Diese eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, bei denen es weniger auf Flexibilität in puncto Sicherheitsfunktionen als vielmehr auf einfache Handhabung ankommt. Exakt auf jeweils eine Anwendung zugeschnitten, verfügt das Relais XPSBAC über keinerlei Einstellmöglichkeiten und muss nur auf der Hutschiene platziert und entsprechend verdrahtet werden.

Neben dem Relais XPSBAC beinhaltet die Basic Baureihe noch ein Sicherheitsrelais mit Zeitfunktion. Das neue Gerät XPSBAT verfügt über zwei direktschaltende Schließer sowie einen zeitverzögerten Schließer und kann an Not-Aus/Halt, Positionsschalter oder Lichtgitter angeschlossen werden. Über zwei Drehknöpfe an der Front des Relais ist die Einstellung einer Zeitverzögerung von bis zu 15 Minuten möglich.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsrelais von Schneider Electric finden Sie hier: https://www.se.com/de/de/product-range/65900-preventa-xps-universal/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moorkur – Spannender Kriminalroman