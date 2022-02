Schneider Electric sponsert KNX-Pakete für Meisterschulen

Ausgewählte Ausbildungsbetriebe erhalten von Schneider Electric KNX-Produktpakete, um an den neusten Produkten proben zu können

Schneider Electric übergab im Januar die ersten KNX-Produktpakete an ausgewählte Bildungsstätten des E-Handwerks. Im Zuge seines „KNX Meisterschulen Sponsoring“-Projekts erhielten nun die Meisterschülerinnen und Meisterschüler des Berufsbildungs- und Technologiezentrums Rohr-Kloster und die der Fachschule für Technik in Mühlhausen umfangreiche KNX-Pakete von dem Tech-Konzern, um die Ausbildung dort mit der neusten Technologie der Gebäudesystemtechnik zu unterstützen. Die Kooperation von Schneider Electric mit Ausbildungsbetrieben und Bildungseinrichtungen wurde angelegt, um künftige Elektrofachkräfte auf die dynamischen Entwicklungen ihres Handwerks vorzubereiten und erste Arbeitserfahrungen mit den neusten Produkten und Komponenten zu ermöglichen. In diesem Rahmen werden ausgewählte Ausbildungsbetriebe und Bildungseinrichtungen mit der standardisierten Technik für Hausautomation ausgerüstet.

„Mit unserem Schneider Electric Sponsoring-Projekt möchten wir jungen Talenten die Möglichkeit geben, sicherer im Umgang mit anspruchsvollen Technologien rund um das Smart Home zu werden. Dabei zielen unsere KNX-Pakete nicht nur darauf ab, die einzelnen Meisterklassen zu fördern. Es geht auch darum, das gewonnene Know-how an die Betriebe der künftigen Elektrotechnik-Meister weiterzugeben“, betont Fränzi Stöckel, Sales Managerin bei Schneider Electric während der Übergabe in Rohr.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

#SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

