Schneider Electric stellt KNX Tastsensor Pro T vor

Neuer Tastsensor punktet mit zeitgemäßem Design und erlaubt höchsten Komfort und Hygiene

Mit dem KNX Tastsensor Pro T mit integrierter Temperaturerfassung präsentiert der Tech-Konzern Schneider Electric eine weiterentwickelte Version seines bewährten Multifunktionstasters. Die Möglichkeit der Gestensteuerung fügt dem KNX User-Interface einen neuen Bedienmodus hinzu: So kann zusätzlich zum bekannten Modus, in welchem sich bis zu vier Raumfunktionen zentral über den Touchscreen regeln lassen, nun noch ein Touchless-Modus einstellt werden. Dieser ermöglicht alternativ die kontaktlose Steuerung von einer Funktion. Der neuerdings integrierte Temperaturfühler hilft darüber hinaus bei der smarten Regelung der Raumtemperatur und komplettiert das KNX Sortiment von Schneider Electric in diesem Bereich. Der intuitiv bedienbare Taster lässt sich dank seiner Funktionsflexibilität problemlos in private und öffentliche Installationen integrieren. Optisch setzt er weiterhin auf den ansprechenden und hochwertigen Look der Schalterprogramme System M und System Design.

Neuer „Touchless“ Bedienmodus ermöglicht höchste Hygiene und Komfort

Der Markt für berührungsfreie Technologien und Tools wächst nicht erst seit 2020 rasant. Schon im Vorfeld stießen kontaktlose Türöffner, Seifenspender, Armaturen und Co. vor allem im öffentlichen Bereich auf positive Resonanz. Schneider Electric hat sich daher in seiner Produktentwicklung hochfrequentierten Bedienelementen wie Schaltern und Tastern gewidmet und seinen neuen KNX Tastsensor Pro T mit einem berührungslosen Bedienmodus ausgestattet. Einmal aktiviert, reagiert der Sensor auf voreingestellte Gesten wie horizontale oder vertikale Streichbewegungen und löst anschließend die vorher festgelegte, gewünschte Funktion aus. Auf diese Weise garantiert er eine bequeme und hygienische Steuerung von Beleuchtung, Jalousie und Szene bei gleichzeitig reduzierter Infektionsgefahr – so findet kein Kontakt mit eventuell kontaminierten Oberflächen statt.

Insbesondere im Gesundheitswesen und mit Blick auf Alten- und Pflegeheime profitieren Personal und Bewohner erheblich vom innovativen Taster, indem sie ihre Raumfunktionen nunmehr hygienisch und barrierefrei per Geste regeln können. Im privaten Bereich ergänzt der Tastsensor Pro T eine smarte KNX-Hausautomationslösung um die Möglichkeit der kontaktlosen und komfortablen Steuerung, die unter anderem in Küche, Bad oder Flur das Berühren der Bedienelemente mit beispielsweise schmutzigen oder nassen Händen vermeidet. Auch lässt sich beim Betreten eines dunklen Raums nun mühelos das Licht einschalten und Lampen in ihrer Helligkeit verändern.

Eingebauter Temperaturfühler als Basis für automatisierte Raumtemperaturregelung

Das smarte Multifunktionsgerät, das bereits eine zentrale Steuerung von bis zu vier Funktionen für die Raumsteuerung vereint, ist ab sofort mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Da dementsprechend auf einen separaten Temperatursensor verzichtet werden kann, reduziert sich nicht nur die Anzahl der an der Wand angebrachten Bedienelemente um ein weiteres Gerät, auch Installation und Inbetriebnahme sind vereinfacht. Zusammen mit dem neuen SpaceLogic KNX Ventilantriebsaktor mit Regelung für Heizkörper, Fußbodenheizung und Deckenkühlung bietet Schneider Electric nun eine wirtschaftlich attraktive Komplettlösung für die automatisierte Steuerung der Raumtemperatur. Der KNX Tastsensor Pro T leitet dafür seine erhobenen Temperaturwerte an den Aktor weiter, der zur logarithmischen Regelung in einer Heizkurve befähigt ist. Insgesamt können dabei bis zu sechs unabhängige Regler zur Regelung von wiederum bis zu sechs Räumen oder Zonen eingesetzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Muss man für den Verkauf geboren sein? Kindern im medizinischen Notfall sicher helfen können dank PocDoc