Schneider Electric stellt Schalter und Steckdosen aus recycelten Geisternetzen her

Schneider Electric setzt mit den weltweit ersten Schaltern und Steckdosen aus Ozeanplastik der Merten Ocean Plastic Serie neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit.

Mit seiner Merten Ocean Plastic Serie stellt Schneider Electric als weltweit erstes Unternehmen Schalter und Steckdosen aus wiederverwerteten Geisternetzen her. Auch die Verpackung der mit dem „CES 2022 Innovation Award für Nachhaltigkeit“ ausgezeichneten Produkte besteht zu 100 Prozent aus recycelbaren Materialien. Schneider Electric hat sich selbst zu ambitionierten Nachhaltigkeitsbestrebungen verpflichtet und wurde 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Wie alle Produkte aus dem Hause Merten vereint auch die Merten Ocean Plastic Serie ambitionierte Innovationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Seit über 110 Jahren überzeugt das Unternehmen mit designstarken Lösungen in mehr als 130 Ländern. Vielfach international prämierte Schalterprogramme und Bewegungsmelder sowie Lösungen für die intelligente Gebäudesystemtechnik KNX sind weltweit wegweisend. Die Produkte von Merten by Schneider Electric begeistern Kunden und renommierte Experten gleichermaßen.

Schneider Electric übernimmt als Impact Company mit seinem konsequenten Einsatz für die Umwelt nicht nur Verantwortung, sondern schafft auch Hoffnung. Der Kunde selbst entscheidet, wie nachhaltig er sein Zuhause gestaltet. Der ökologische Wandel beginnt in den eigenen vier Wänden.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

