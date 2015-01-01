Schnell ankommen, mehr erleben: Türkiye macht den Start in den Sommerurlaub einfach

Jede Reise beginnt mit der Anreise. Gerade im Sommer möchten viele Urlauber jedoch möglichst wenig Zeit unterwegs verbringen und stattdessen schnell am Urlaubsort ankommen.

Eine unkomplizierte Anreise wird deshalb für viele Reisende immer wichtiger. Gleichzeitig gehören lange Wartezeiten an vielen internationalen Flughäfen inzwischen zum Ferienbeginn dazu. Nach einer aktuellen Studie des World Travel & Tourism Council (WTTC) könnten Wartezeiten von drei bis vier Stunden an den Grenzen durch das neue europäische Ein- und Ausreisesystem (Entry/Exit System, EES) und die damit verbundenen biometrischen Kontrollen rund ein Drittel der Reisenden davon abhalten, in den Schengen-Raum zu reisen.

Türkiye setzt hier auf einen anderen Weg. Dank zahlreicher Direktverbindungen, moderner Flughäfen und effizienter Einreiseverfahren kommen Reisende schnell ans Ziel und können ihren Urlaub vom ersten Moment an genießen.

Direkt ans Ziel statt lange warten

Ein großer Vorteil von Türkiye ist das gut ausgebaute Flughafennetz. In allen sieben Regionen des Landes gibt es moderne Flughäfen, die internationale Gäste empfangen. Moderne Flughafeninfrastruktur, effiziente Abläufe und innovative Schnellabfertigungssysteme sorgen dafür, dass Reisende zügig ankommen und der Urlaub oft schon direkt nach der Landung beginnen kann.

Neben den beiden Flughäfen in Istanbul sind auch viele andere Urlaubsregionen direkt erreichbar. Ob Izmir und Mugla an der Ägäis, Antalya an der Türkischen Riviera oder die Hauptstadt Ankara – zahlreiche internationale Flugverbindungen machen die Anreise einfach. Auch Kappadokien mit seinen Feenkaminen und Felslandschaften ist über die nahe gelegenen Flughäfen gut zu erreichen.

Die gute Erreichbarkeit gehört zu den Stärken von Türkiye. Vor allem die Flughäfen in Istanbul und Antalya bieten zahlreiche Direktverbindungen zu internationalen Drehkreuzen und machen das Land zu einem der am besten angebundenen Reiseziele der Region.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Istanbul Airport. Am 31. Mai wurden dort an einem einzigen Tag 1.730 Flugbewegungen abgewickelt – so viele wie seit der Eröffnung des Flughafens noch nie. Mit seinen großzügigen Terminals, modernen Abläufen und kurzen Wegen sorgt der Flughafen dafür, dass Reisende schnell und unkompliziert ankommen und entspannt in den Urlaub starten können.

Gut angebunden bis zum Urlaubsort

Auch viele weitere Flughäfen in Türkiye sind mit internationalen Drehkreuzen durch Direktflüge verbunden. Besonders in den Sommermonaten wächst das Angebot an Verbindungen nach Izmir, Mugla und Antalya deutlich. Von vielen europäischen Städten aus dauern die Flüge meist nur drei bis vier Stunden. Damit eignet sich Türkiye nicht nur für den Sommerurlaub, sondern auch für einen spontanen Kurztrip oder ein verlängertes Wochenende.

Ein weiterer Vorteil: An der Mittelmeerküste dauert der Sommer oft bis in den September und Oktober. So bleibt mehr Zeit, die Küstenregionen auch außerhalb der Hauptsaison zu entdecken. Besucher erwarten Blue Flag Strände, glasklares Wasser und zahlreiche Aktivitäten, vom Tauchen bis zu Bootsausflügen.

Nach der Landung geht es unkompliziert weiter. Viele Flughäfen sind gut an die Stadtzentren angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Metrolinien bringen Reisende schnell in die Innenstädte. Wer lieber direkt zum Hotel fahren möchte, kann Taxis oder Shuttlebusse nutzen, die regelmäßig die wichtigsten Orte und Urlaubsregionen anfahren.

Von den Stränden Antalyas, den Sehenswürdigkeiten Istanbuls bis hin zu den Tälern Kappadokiens – Türkiye bietet viele Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Sommerurlaub. Dank der guten Flugverbindungen und der kurzen Wege vom Flughafen beginnt die Reise entspannt und ohne lange Wartezeiten.

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