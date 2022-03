Schnelle Hilfe in der Not: Schlüsseldienst in Duisburg und Umgebung mit transparenten Festpreisen

Die Tür ist zu, der Schlüssel verschwunden oder abgebrochen. Viele Verbraucher fürchten sich vor einer solchen Situation, denn die Berichte über Schlüsseldienste mit horrenden Preisen tauchen immer wieder auf.

Dem will die Schloss-Ambulanz entgegenwirken, mit transparenten, fairen Festpreisen und einem Rund-um-die-Uhr-Notdienst. Unter der Nummer 0177 3966200 ist die Schloss-Ambulanz jeden Tag, rund um die Uhr, selbst an Sonn- und Feiertagen, erreichbar.

Auch Aufklärung steht auf dem Programm: zum Beispiel darüber, wie es möglich ist, sich als Verbraucher vor unseriösen Schlüsseldiensten zu schützen. „Unseriöse Schlüsseldienste nutzen eine Notsituation schamlos aus und verlangen für das Öffnen einer Tür oft Summen, die doppelt oder dreifach so hoch sind, wie bei einem seriösen Anbieter“ wissen die Mitarbeiter der Schloss-Ambulanz.

Es sollte daher nicht der erstbeste Schlüsseldienst gewählt werden, der sich finden lässt, sondern auf die Details geachtet werden. Festpreise schützen Verbraucher vor Betrug. Zudem sollte der Mitarbeiter vor Ort einen versierten Eindruck machen und die Tür ruhig, gewissenhaft und möglichst ohne die Tür zu beschädigen ausführen.

Die Schloss-Ambulanz selbst arbeitet mit transparent gestalteten Festpreisen, um den Kunden böse Überraschungen zu ersparen. An Werktagen innerhalb der normalen Arbeitszeiten liegt die Öffnung einer zugefallenen, unverschlossenen Tür zwischen 60 und 90 Euro. Den genauen Preis erfahren die Kunden bereits am Telefon.

Anhand der Beschreibung des Problems wird telefonisch bereits ein Preis festgelegt. Die Kunden wissen also bereits vor Arbeitsbeginn des Fachkundigen, wie viel die Türöffnung schlussendlich kosten wird. Vorausgesetzt ist allerdings, dass die Tür dabei nicht beschädigt wird. „Ein kompetenter Schlüsseldienst ist in der Lage, über 90 Prozent der Türen ohne Beschädigungen an Schloss, Tür oder Rahmen zu öffnen“, sagen die Fachkundigen der Schloss-Ambulanz. „Entstehen Schäden, bedeutet das für den Kunden weitere Kosten.

Das sollte natürlich unbedingt vermieden werden.“ Wichtig ist aber auch, dass die Kunden nicht selbst versuchen, mit Tricks wie im Fernsehen die Tür zu öffnen. Oft klappt das nicht, mitunter wird sogar das Schloss beschädigt. So einfach wie zum Beispiel eine Türöffnung mit einer Kreditkarte oder Haarklammer aussieht, ist es für Laien in der Regel nicht. Deshalb sollten Laien gar nicht erst selbst versuchen, die Tür zu öffnen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Welche Leistungen bietet die Schloss-Ambulanz?

Die fachkundigen Mitarbeiter sind gut geschult und können somit fast jede Tür öffnen, ohne dabei Schäden zu verursachen. Dazu zählen Haustüren, Wohnungstüren, Autotüren, Tresortüren sowie die Öffnung von Garagentoren, Fenstern und Türen.

Darüber hinaus beraten die Mitarbeiter gerne, wie sich Privatpersonen im Eigentum und einer Mietwohnung und Gewerbetreibende vor Einbrüchen schützen und ihre gesamte Anlage sicher gestalten können. „Einbruchsschutz muss individuell geschehen, denn jedes Haus, jede Wohnung, jede Gewerbeanlage ist anders.

Wir legen daher Wert auf eine individuelle Beratung, die sich ganz nach den örtlichen Begebenheiten richtet“, sagen die Fachkundigen der Schloss-Ambulanz. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch Reparaturen von Türen und Schließanlagen (BKS und CES), der Montage und Wartung von Einbruchsschutzvorrichtungen, Türsicherungen und Zutrittskontrollen. Auch das Anfertigen und Nachmachen von Schlüsseln gehört zum Aufgabenbereich der Schloss-Ambulanz.

Wie läuft eine Türöffnung ab?

Nach dem Anruf bei der Schloss-Ambulanz unter 0177 3966200 und dem vereinbarten Preis ist ein kompetenter Mitarbeiter der Schloss-Ambulanz innerhalb von 30 Minuten beim Kunden vor Ort. Die Öffnung einer Tür erfolgt erst, nachdem sich der Kunde durch ein gültiges Ausweisdokument ausgewiesen hat.

Das soll verhindern, dass Kriminelle sich durch die Hand eines Profis unbefugten Zugang zu Wohnungen oder Betriebsanlagen verschaffen. Die Türöffnung selbst dauert meist nur wenige Minuten, dann können die Kunden ihre Räumlichkeiten wieder betreten. Bezahlt wird der zuvor festgelegte Preis in bar oder per EC-Karte. Selbstverständlich erhalten die Kunden auch eine transparent gestaltete Rechnung über die bezahlten Leistungen.

Wo ist die Schloss-Ambulanz tätig?

Das Unternehmen ist in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen ansässig. Aktuell umfasst der Arbeitsbereich den Großraum Duisburg, Krefeld, Moers, Kamp-Lintfort, Straelen und Rheinberg. In naher Zukunft soll das Tätigkeitsgebiet auf noch Essen und Bottrop erweitert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Handwerker-Ambulanz UG

Herr Kadir Ertekin

Keithstr. 4

47169 Duisburg

Deutschland

fon ..: 0177 3966200

web ..: https://schloss-ambulanz.de/

email : kadir.ertekin@handwerker-ambulanz.de

„Haben Sie Ihren Schlüssel in Duisburg und Umgebung verloren? Wurde Ihnen die Handtasche gestohlen und die Hausschlüssel gleich mit? Klemmt das Schloss ganz plötzlich? Oder wünschen Sie sich eine Beratung rund ums Thema Schlüsseldienst? Alles kein Problem. Machen Sie sich keine Sorgen. Denn die Suche nach Ihrem Profi hat nun ein Ende. Rufen Sie uns unverbindlich an und lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten. Wir sind Ihr Schlüsseldienst für Duisburg und Umland. Die Schloss-Ambulanz steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.“



