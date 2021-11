Schön lebt es sich leichter – Attraktivität als Faktor zum persönlichen Glück

Schöne, attraktive Menschen stehen oftmals im Mittelpunkt und werden von manch anderen neidisch betrachtet. Stimmt es, dass attraktive Menschen erfolgreicher sind? Und falls ja, warum ist das so?

03.011.2021, Neustadt – Warum attraktive Menschen erfolgreicher sind

Gutaussehende Menschen kommen in den Genuss vieler Vorteile. Dass schöne Menschen als Partner oder Partnerin favorisiert werden, ist nicht überraschend. Doch auch im Berufsleben wird man dadurch oft bevorzugt behandelt. Attraktive Menschen haben bessere Arbeitszeugnisse, verdienen durchschnittlich mehr und sind seltener arbeitslos. Das fand eine Studie der Leuphana Universität Lüneburg aus dem Jahr 2011 heraus. Doch inwieweit garantiert Schönheit Erfolg und Zufriedenheit im Leben?

Warum macht Attraktivität erfolgreicher?

Attraktive Menschen erfreuen sich beruflich wie privat größerer Beliebtheit. Das mag einerseits daran liegen, dass attraktive Menschen sich meist wohler in ihrer Haut fühlen und dadurch selbstsicherer auftreten. Ein weiterer Grund ist der sogenannte Halo-Effekt, der dafür sorgt, dass attraktiven Personen neben Schönheit weitere positive Eigenschaften wie Geselligkeit, Intelligenz und Kreativität zugeschrieben werden.

Schönheit macht auch glücklicher. Dieser Effekt lässt sich hauptsächlich indirekt ableiten. Bessere Berufschancen und Chancen bei der Partnerwahl sorgen für eine höhere Lebenszufriedenheit.

Was ist Attraktivität?

Was wir als attraktiv wahrnehmen, ist weit weniger subjektiv, als man meint. Ausschlaggebend sind vor allem einzelne Gesichtspartien und deren Symmetrie. Bei Frauen wirken ein großer Kopf mit großen Augen, kleiner Nase und kleinem Kinn und hohen Wangenknochen besonders attraktiv. Männer profitieren von einem kantigen Gesicht mit schmaleren Lippen und kleinen Augen.

Bei beiden Geschlechtern wird eine reine glatte Haut mit einem gesunden Teint als attraktiv wahrgenommen.

Auch die Figur trägt ihren Teil zum Attraktivitätsempfinden bei. Während der perfekte Männerkörper stets athletisch war, unterlag der ideale Frauenkörper in der Vergangenheit einem großen Wandel. Während früher eine eher füllige Figur als attraktiv galt, entspricht heutzutage ein schlanker trainierter Körper dem Schönheitsdeal.

Auch wenn Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Intelligenz und ein freundliches Wesen bedeutender als die Optik sind, trägt das Äußere stark dazu bei, wie zufrieden oder unzufrieden man mit seinem Leben ist. Man muss nicht die genetischen Voraussetzungen ungefragt annehmen. Auch mit Hilfe von gesunder Ernährung, Sport und oder einer Schönheitsoperation kann man dazu beitragen, dass man sich wohler fühlt, denn das strahlt man aus, unabhängig davon, ob die Schönheitsoperation direkt sichtbar ist.

Attraktivität erhalten oder verbessern durch plastische Chirurgie

Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten und den Heilungsverlauf so schmerzarm wie möglich zu halten, ist es wichtig, eine Schönheitsoperation nur von einem plastischen Chirurgen durchführen zu lassen. Begriffe wie „Schönheitschirurgie“, „ästhetische Chirurgie“ oder „kosmetische Chirurgie“ sind nicht geschützt und können von jedem ausgebildeten Arzt angenommen werden.

Einzig die Bezeichnung „Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie“ ist geschützt und zeugt von einer Weiterbildung im entsprechenden Bereich. In der Vitalitas Privatklinik führen ausschließlich ausgebildete Fachärzte mit Unterstützung eines professionellen OP-Teams solche Eingriffe durch. Das Team wird komplettiert von kompetentem Pflegepersonal.

